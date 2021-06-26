كن حذرًا.. هذه العادات الأربعة يمكن أن تلحق الضرر بكليتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند خليفة

تعد الكلى من أهم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان، والتي تقوم بإزالة السموم الموجودة في الدم، كما أنّها تلعب دوراً مهمّاً في عملية التحكم في حجم السوائل الموجودة في الجسم وكميّة الأملاح.

فقط القليل من اضطراب الكليتين يعطل النظام بأكمله في الجسم، فإذا تعرضت وظيفتها للاضطراب، فسوف تتراكم الأوساخ في أجسامنا، وقد يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى أمراض القلب أو الفشل الكلوي.

وبحسب موقع health.kompas هناك 5 ممنوعات يجب تجنبها وعادات يمكن أن تؤثر إلى وظائف الكلى، وهي كما يلي:

-هواية تناول الوجبات السريعة

الوجبات السريعة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وهو مضر للقلب والكلن فالاستهلاك المفرط يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

-التدخين

تمت دراسة مخاطر التدخين على الصحة على نطاق واسع، فيمكن أن يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الابتعاد عن هذه العادة السيئة.

-عدم شرب كمية كافية من الماء

قلة الشرب يمكن أن تتداخل مع مستويات الصوديوم في الجسم ، وهي بالتأكيد قاتلة لوظائف الكلى، يصعب أيضًا على الجسم المصاب بالجفاف الحفاظ على ضغط دم مستقر،و الكلى حساسة للغاية لتدفق الدم، فعند الإصابة بالجفاف، ينخفض أيضًا ضغط الدم وتدفق الدم إلى الكلى، ما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية المؤدية إلى الكلى وإصابة الأعضاء المهمة نفسها.

-الاستهلاك المفرط للمكملات

سيكون من الخطير إذا تناولناها بكميات زائدة، علاوة على ذلك، هناك العديد من هذه المكملات التي تمتزج مع مستويات عالية معينة من المواد الفعالة، يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للمكملات تندبًا في الكلى.