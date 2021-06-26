6 أسرار تساعدك على إنقاص الوزن بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

وفقًا للإحصاءات، يحاول الشخص العادي إنقاص الوزن أربع مرات على الأقل في السنة، ولكن هناك مجموعة من الأسرار يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بسهولة أكبر، كما أوضح موقع "brightside".

1- كن متوازنا:

من الصعب دائمًا بدء نظام غذائي يشجع على تناول الفاكهة والخضروات فقط إذا كنت معتادًا على تناول الوجبات السريعة بشكل أساسي، كما إنه ضغط كبير على جسمك، وسوف يتفاعل وفقًا لذلك، لذا حاول ألا تطلب الكثير من نفسك مرة واحدة، وقم بإجراء تغييرات تدريجية بدلاً من ذلك.

2- تتبع تقدمك بعناية:

من المهم جدًا مراقبة تقدمك بعناية وسيعطيك هذا صورة حقيقية عن مقدار الوزن الذي فقدته، وفي كثير من الحالات، سيتعين عليك الانتظار شهورًا حتى ترى بعض التغييرات الملحوظة في جسمك، لذا حتى لا تفقد الدافع، احتفظ بسجل لجميع التغييرات.

3- كن نشطا بدنيا:

تساعدك خطة النظام الغذائي الصحي على إنقاص الوزن، ولكن من المهم جدًا الجمع بين التغذية الجيدة ونوع من التمارين البدنية حتى الأنشطة قليلة الخطورة، مثل المشي (إذا تم إجراؤها يوميًا) ستكون مفيدة جدًا.

4- ابحث عن الدعم من أصدقائك وعائلتك:

الدعم المعنوي لمن حولك مهم للغاية عندما تتبع نظامًا غذائيًا، حيث إنهم يمكنهم تذكيرك بتوخي الحذر مع الأطعمة عالية السعرات الحرارية عندما يكونون معك.

5- تحديد نوع التمثيل الغذائي الخاص بك:

إذا كنت تشعر أنك تفعل كل شيء لإنقاص الوزن ولكنك لا تزال بلا نتائج ملحوظة، فلا بأس بذلك، في الواقع، إنها مشكلة شائعة جدًا، ولكن قبل الاستسلام، تعرف على المزيد حول التمثيل الغذائي الخاص بك، إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا، فتسلح بالصبر ولا وتذكر أن النتائج طويلة المدى ستصبح مرئية يومًا ما، ويمكنك تسريع عملية التمثيل الغذائي من خلال تناول الماء بانتظام وبعض الخضروات والفواكه.

6- أي نظام غذائي يتطلب الإشراف:

إذا قررت بدء نظام غذائي، ففكر في الاتصال بخبير تغذية جيد للإشراف والمشورة، وتذكر أن كل تلك الأطعمة التي تساعدك على حرق كيلوجرامات من الدهون في وقت قصير جدًا، فأنت تخاطر بشدة بإلحاق الضرر بصحتك، حيث تفتقر خطط النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية إلى العناصر الغذائية الأساسية من أجل الأداء السليم لجسمك، لذا سيكون لها تأثير سلبي على صحتك العقلية والبدنية.

قائمة التسوق لمساعدتك في بداية نظامك الغذائي، إليك قائمة بأفضل الأطعمة لفقدان الوزن:

البيض.

الخضروات الورقية.

سمك السالمون.

الثوم.

الخضروات الصليبية.

صدور الدجاج ولحم البقر قليل الدهن.

الفاصوليا والبقوليات.

التونة.

البهارات.