للاستفادة من فوائده الصحية.. هذا أفضل وقت مناسب لتناول الحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

منذ الطفولة نشأنا جميعًا على سماع فوائد شرب الحليب يوميًا، لدرجة أنه كان بالنسبة لمعظمنا مثل الطقوس اليومية.

ويرجع ذلك لفوائده على صحة الجسم، لكن هل تعلم ما هو أفضل وقت لتناوله، للاستفادة من هذه الفوائد الصحية؟

وبحسب ما أورد موقع "timesofindia"، فهناك العديد من النظريات التي تدور حول أفضل وقت لشرب الحليب اعتمادًا على متطلبات الجسم، وأفضل وقت لشرب حليب البقر هو في المساء، وذلك لأنه ثقيل الهضم، ما قد يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تنشيط جسمك أثناء الراحة، وتحفيز النوم وتهدئة الأعصاب، لكن استهلاكه في الصباح قد يسبب الانتفاخ.

هل وقت شرب الحليب مهم؟

ليس هناك من ينكر حقيقة أن هناك نظريات مختلفة حول الوقت المناسب لشرب الحليب لجني فوائده، ويعتمد ذلك بشكل كبير على صحتك واحتياجات جسمك.

إذا كنت تشربه من أجل نوم جيد، فالوقت المثالي سيكون في الليل أو المساء، وإذا كنت تتطلع إلى بناء العضلات وتقوية المناعة، فإن تناوله بعد التمرين هو أفضل ما يمكنك فعله.

فوائده الصحية:

- تقوية الجهاز المناعي

الحليب مليء بدهون الحليب الصحية والبروتين وفيتامين د والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، ما يساعد في تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى استهلاكه يساهم في نمو العظام، ويحسن مستوى ضغط الدم وكذلك يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- إنقاص الوزن

إذا كنت تخطط لإنقاص الوزن، فإن تناول الحليب قليل الدسم يمكن أن يمنح جسمك الكمية المناسبة من البروتين والمواد المغذية، مما يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل فعال.

- بناء العضلات

إذا كان الهدف الوحيد من تناول الحليب هو تعزيز قوة عضلاتك وجني فوائد كبيرة من التمرين، فإن استهلاكه بعد التمرين يساعد في بناء العضلات وتحسين قوة الجسم، ومع ذلك، يجب الحرص عدم تناول الكثير منه، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن