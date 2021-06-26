إذا كنت ترغب في تقليص حجم البطن.. تجنب هذين المشروبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تتجمع رواسب الدهون الحشوية معًا حول الأعضاء الداخلية، ما يؤدي إلى أكثر من محيط خصر أوسع، ليتداخل مع وظائف الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وسرطان الأمعاء.

ويمثل محيط الخصر الأكبر من 94 سم (37 بوصة) عادةً كمية ضارة من الدهون الداخلية التي تنتفخ الآن للخارج، وللتخلص من دهون البطن، من المهم إلقاء نظرة على نظامك الغذائي.

ووفق موقع express قالت أخصائية التغذية مايا أبو خاطر: "إذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلك"، مقترحة الاستغناء عن نوعين من المشروبات هما: المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر.

وأكد مجتمع السكري العالمي أن المشروبات الرياضية تحتوي عادة على مواد تحلية، فتندرج معظمها ضمن فئة "متساوي التوتر"، مما يعني أنها يمكن أن تحتوي على أربع إلى خمس ملاعق صغيرة من السكر لكل خمسة أوقيات.

قد يكون مثالياً للرياضيين الأفضل أداءً، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يشاركون في الرياضات التنافسية والاحترافية، فإن المشروب هو مجرد مشروب سكري آخر.

وعندما يتعلق الأمر بالمشروبات المحلاة بالسكر بشكل عام، تنصح أبوخاطر بعدم تناولها، مشيرة إلى أن أفضل مشروب تستهلكه عندما تحاول إنقاص دهون البطن هو الماء.

وأكدت أيضًا على أهمية ما تطعمه لجسمك (وكذلك ما تختاره لترطيبه)، قائلة: "تأكد من تناول نظام غذائي متوازن وحاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم".

وأوصت باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، وتناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض، أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الشعور بالشبع لفترة أطول، لذلك لا تميل إلى تناول الحلويات، يتم تشجيعهم على تناول المزيد من البروتين.

وتابعت: "إذا قمت بتضمين مصدر ضئيل للبروتين - مثل الدجاج الأبيض منزوع الجلد - في وجباتك، فقد تجد أنك لست جائعًا، وبالتالي تأكل أقل".

وعن خيارات البروتين، فهي كما يلي:

-صدر دجاج

-تونة

-سمك الأسقمري البحري

-سمك السالمون

-بيض

-لبن

-العدس الأحمر

-حمص

-خبز اسمر

-المكسرات

-فول الصويا.

ونوهت إلى أن جزءًا من البروتين يعادل حجم راحة اليد تقريبًا، قائلة: "مع تقدمنا في السن، نحتاج إلى سعرات حرارية أقل للحفاظ على عمل الجسم بشكل جيد".

وأوضحت: "التغييرات في هرموناتنا خلال هذا الوقت تعني أننا نبدأ في فقدان العضلات واكتساب الدهون وهذا يجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي ولكن هذا لا يعني أنه مستحيل".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر يتمتعون بصحة أفضل من أسلافهم ويعيشون لفترة أطول، وأن إحدى الطرق الرئيسية للتخلص من دهون البطن الزائدة أثناء تعديل نظامك الغذائي هي ممارسة الرياضة، مستطردة: "أي نوع من التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم مفيد لك".