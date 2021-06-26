كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - يُعد التهاب البشرة، من المشاكل التي تُفقد البشرة حيويتها ونضارتها، وتُسبّب شعوراً بعدم الثقة وانزعاجاً لدى الكثيرات اللواتي يسعينَّ دوماً للحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب. وبالرغم من توفّر العديد من العلاجات التجميلية التي تُعنى بهذه الغاية، إلا أن غالبية النساء تلجأ الى العلاجات البديلة ذات المكونات الطبيعية لعلاج التهابات الجلد.



علاج التهابات الجلد في البيت بخلطات طبيعية

علاج التهابات الجلد في البيت بخلطات طبيعية فعالة

إليك، الخليج 365 كيفية علاج التهابات الجلد في البيت، وذلك باستخدام وصفات طبيعية آمنة وفعّالة.



وصفة أوراق النيم وزيت السمسم والكركم

وصفة أوراق النيم وزيت السمسم والكركم لاستعادة نضارة البشرة

تُساعد أوراق النيم على استعادة صحة البشرة وحمايتها من الالتهابات المختلفة، وطريقتها كالآتي:

تُخلط ملعقة كبيرة من زيت السمسم، وملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، وملعقة كبيرة من أوراق النيم مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم يُوضع الخليط على الوجه ويُترك لعدة ساعات ثم يُغسل، ويُكرر ذلك كل يوم لعدة أشهر للحصول على النتائج المرجوّة.

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وصفة زيت جوز الهند

يُفيد زيت جوز الهند في علاج مشكلات البشرة، بخاصة التهاب الجلد

يُساعد زيت جوز الهند على علاج العديد من مشاكل البشرة، فهو يقلل من احمرار البشرة وجفافها، ويمتاز بخصائص مضادة للميكروبات، إضافة إلى ذلك هو مرطب مذهل للبشرة، وطريقتها كالآتي:

يُسخَّن زيت جوز الهند ويُوضع بلطف على الوجه لتليينه، وللحصول على أفضل النتائج يُنصح باستخدام زيت جوز الهند البكر يومياً قبل الذهاب إلى النوم.



وصفة الألوفيرا للتخفيف من التهاب البشرة

تُساعد الألوفيرا في استعادة التوازن لدرجة الحموضة في البشرة

تُساعد الألوفيرا على استعادة التوازن لدرجة الحموضة في البشرة وتخفيف الإحساس بالحكة وتهيّج الجلد، كما أنّ لديها خصائص الترطيب وخصائص مضادة للميكروبات، وتُستخدم اعلى نطاق واسع في علاج الأمراض الجلديّة الالتهابيّة مثل التهاب الجلد. وطريقتها كالآتي:

يُوضع جل الألوفيرا على الوجه عدة مرات باليوم ولبضعة أشهر إلى أن يتلاشى الالتهاب.



وصفة العسل للتمتع ببشرة صحية ومتوهجة

يُفيد العسل في تقليل التهاب الجلد؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات



يُساعد العسل في تقليل حالة التهابات الجلد، بالإضافة إلى تمتعه بخصائص مطهّرة ومضادة للبكتيريا، وطريقتها كالآتي:

تُخلط كميات متساوية من العسل الخام وشمع العسل وزيت الزيتون مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم، تسخّن حتى تصبح مرهماً قابلاً للدهن، وعندما يبرد يُوضع على الوجه ويُترك لعدّة ساعات فيُغسل، ويُكرر ذلك يومياً لعدة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

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أعراض التهاب الجلد

أعراض التهاب الجلد

بشرة جافة ومتقشرة.

ومتقشرة. تشقق الجلد بسبب الجفاف الشديد.

كدمات جلديّة محمرة.

ملمس يابس وخشن.

نزيف بالبثور.

احمرار الجلد.

تشكّل الفقاعات بالوجه.

القروح المفتوحة التي تشكّل القشور.

اسمرار الجلد أو يظهر كأنّه مدبوغ.

احتراق الجلد.

الحكّة الشديدة.

حساسية للشمس.

تورّم الوجه والعينين.



الروتين اليومي للعناية بالبشرة

أهمية العناية بالبشرة لحمايتها من المشكلات التي تؤثّر سلباً على نضارتها

يحتوي الروتين اليومي للعناية بالبشرة على خطوات أساسية، بغضّ النظر عن نوع البشرة.

يُفضل اختيار غسول لا يترك البشرة مشدودةً بعد استخدامه، ويُنصح بتجنّب غسل البشرة لدرجة الشعور بالنظافة؛ لأنَّ هذا يعني أنَّ البشرة تم تجريدها من الزيوت الطبيعية، ويجب غسل الوجه مرتين في اليوم لا أكثر، أو مرةً واحدةً إذا كانت البشرة جافة.

يُنصح باستخدام سيروم يحتوي على فيتامين C، ويُفضّل وضعه في الصباح حيث تتعرض البشرة للشمس، أما في الليل يمكن استخدام سيروم يحوي مادة الريتينول.

يُنصح باستخدام واقي من الشمس يحوي عامل وقاية 30 SPF على الأقل، وأن يوضع قبل التوجّه إلى الخارج بربع ساعة؛ لأنّه يحتاج إلى بعض الوقت ليصبح فعالاً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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