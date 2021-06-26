Vitamin K For Dark Circles كيف يحارب فيتامين (ك) الهالات السوداء؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - أصبح استعمال الفيتامينات في عالم العناية بالبشرة أمراً مهمّاً جداً، لما يعود به من فوائد كثيرة على البشرة. ويعدّ فيتامين K اليوم العلاج الأبرز في هذا المجال، كونه يحارب أحد أعداء الجمال الأقوى، ونقصد هنا الهالات السوداء. تابعي التفاصيل لتعرفي المزيد عن هذا الفيتامين، وكيفية استعماله.



ما هو فيتامين K؟



فيتامين K هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون. يلعب دوراً مهماً في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تخثر الدم، وتنظيم الكالسيوم في الدم، وصحة العظام. يتوافر في الطعام، حيث تجدينه في الدجاج والكبد والأجبان والحليب الكامل الدسم والديك الرومي.

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كيف يخفف الهالات السوداء ويعالجها؟



يعزّز فيتامين K التمثيل الغذائي الخلوي، وله خصائص مضادة للالتهابات، كما يحفّز التئام الجروح عن طريق زيادة تقلّص الجرح وإعادة الاندمال بتشكّل النسيج الظهاري (وهو مجموعة من الخلايا تتّحد معاً لتغطّي أحد أعضاء الجسم)، وله أيضاً خصائص مضادة للأكسدة. ويساهم فيتامين K في تخثر الدم، ما يؤدّي إلى تقليل الهالات السوداء وتفتيح منطقة تحت العين، لأن تخثر الدم يحفظ الجلد من أن يغمق لونه، عن طريق عرقلة تدفّق الدم من الأوعية والشعيرات الدموية الصغيرة في الجلد الرقيق تحت العين، ما يحدث فرقاً في تجديد خلايا منطقة تحت العين، فتبدو صحية وخالية من المشاكل وناصعة البياض نوعاً ما.

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كيفية استخدامه؟



يعتبر فيتامين K أحد مكوّنات كريمات العيون الأكثر استخداماً، ويمكن تطبيقه على البشرة مرّة واحدة أو حتى مرّتين يومياً، وللحصول على أفضل النتائج، ابحثي عنه في تركيبات الكريمات التي تحتوي أيضاً على مكوّنات مساعدة لمعالجة الهالات، مثل الكافيين، وزهرة العطاس، أو حتى مع الريتينول، الذي قد يساعد في تغلغل فيتامين K إلى عمق البشرة.

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طرق استخدام فيتامين K



يمكنك استخدام فيتامين K بعدة طرق مختلفة، حسب نوع بشرتك، أو اعتماداً على التركيبة التي تفضّلينها أكثر:

الكبسولات:

يمكنك استعمالها بعد مراجعة الطبيب، وتناولها كمكمّل غذائي يحلّ مشاكلك، وبالتالي يحسّن وينشّط الدورة الدموية في منطقة محيط العينين.

جَلّ فيتامين K:

يستخدم قبل النوم عادة للحصول على أفضل النتائج، وهو من المستحضرات التي تحتوي على هذا الفيتامين كمكوّن أساسي.

الكريمات:

تساعد على إصلاح الجلد التالف وتحسين الدورة الدموية الضعيفة حول عينيك، وهي تحتوي على مضادّات الأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين K. يفضّل استخدام الكريم الغني بفيتامين K لأصحاب البشرة الجافة بعد استخدام غسول الوجه، كما يمكن وضع الكريم لمدة 15 دقيقة يومياً حول عينيك.

الزيوت:

يفضل استعمال الزيوت التي تحتوي على فيتامين K للبشرة الجافة والحسّاسة، وذلك مباشرة بعد غسل البشرة، لخلوّ هذه الزيوت من أيّ مواد كيميائية ضارة.

ملاحظة:

تساعدك لصقات العين Eyepatches في ترطيب محيط العين ومساعدة الكريمات في التغلغل داخل بشرة محيط العينين.

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مستحضرات للعناية بالعينين بالفيتامين K





1 ماسك ليلي، يقشر البشرة ويرطبّها ويمنحها المزيد من الإشراق: أوفرتايم ماسك من سامر فرايديز Summer Fridays Overtime Mask.

2 سيروم للوقاية من الهالات السوداء وإزالتها، ويعالج مشاكل البشرة التي تظهر مع التقدم في السنّ:كي-فيت دارك سيركل من سيسديرما Sesderma K-Vit Dark Circle Serum

3 كريم يرمّم البشرة ويقوم بحمايتها وتغذيتها وترطيبها، مع عامل وقاية من الشمس 50 SPF: كي سوتيك بوست-تريتمانت كريم من ديرماسوتيك Dermaceutic K Ceutic Post-Treatment Cream

4 كريم لمحيط العينين، يخفّف من الهالات السوداء والانتفاخ، ويعيد الإشراق إلى البشرة: ريفايفينغ آي سيروم من أوموروفيكزا Omorovicza Reviving Eye Cream

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