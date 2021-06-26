كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - تلجأ بعض النساء إلى تغيير لون شعورهنَّ باستخدام الصبغة المؤقتة، وهي ما يتم وضعها على الشعر بواسطة بخاخ تلوين الشعر. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعد من الطرق السهلة لتلوين الشعر، بيد بعضها قد يحمل بعض الآثار الجانبية للشعر. وللمزيد حول أضرار بخاخ تلوين الشعر، تابعي مع "الخليج 365.نت" السطور الآتي:

أضرار بخاخ تلوين الشعر.. احذريها

أضرار بخاخ تلوين الشعر

الآثار الجانبية لبخاخ تلوين الشعر

يحتوي بخاخ تلوين الشعر أو صبغات للشعر على مزيج من المواد الكيميائية القويّة. لذا إن الاستخدام المكرر لها يعمل على إلحاق الضرر بشعرك.

يتلاشى بسهولة وبطرق غير متوقعة وقد يتحول إلى ألوان مختلفة، وغالباً ما تكون غير سارة.

القضاء على طبقة للشعر الواقية وإتلاف الشعر.

تكسُّر الشعر بشكل مضاعف مع سهولة تساقطه وضعفه.

التهاب في فروة الرأس مع الحكة واحمرار وتهيج.

تجفيف الشعر وهيجانه.

القضاء على لون الشعر الطبيعي لوجود البيروكسيد.

فقدان الشعر للمعانه وبريقه الطبيعي.

يمكن أن يسبب خشونة الشعر مع الوقت.

يمكن أن يؤدي وصول المواد الكيميائية من الصبغة إلى الأجزاء الحساسة من الجسم مثل العين إلى التهاب الملتحمة.

حساسية الجلد وتهيّجه والتي تنتج عند بعض الأشخاص.

يمكن أن يؤدي استنشاقه في بعض الحالات إلى الحساسية الشديدة التي تؤثر على التنفس، ويمكن أن تسبب سعال وتقيؤ وضيق في التنفس، إلى جانب ظهور طفح جلدي.

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بدائل طبيعية لصبغ الشعر

تلوين الشعر بخلطات طبيعية

بخاخ البابونج

البابونج لتفتيح لون الشعر طبيعياً

يُعتبر بخاخ البابونج من الطرق الطبيعية التي استخدمت لتفتيح وتغيير لون الشعر منذ القدم، كما تقوم بعض السيدات بصنع بخاخ البابونج الطبيعي لتفتيح لون الشعر، يمكنكِ تحضير بخاخ البابونج الطبيعي في البيت بالمكونات والخطوات البسيطة التالية:

قومي بغلي كوب من الماء على النار وبعد أن يغلي أضيفي نصف كوب من أزهار البابونج إليه واتركيها تنقع في الماء حتى يصبح دافئاً. أضيفي عصير نصف ليمونة إلى منقوع أزهار البابونج. قومي بتصفية المكوّنات واسكبي السائل منها في عبوة بخاخ.

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بخاخ الليمون

تفتيح درجات لون الشعر بخلطة الليمون

قد تساعد هذه الوصفة على تفتيح لون الشعر بسبب احتوائها على الليمون الذي يتسم بخواص تفتيح طبيعية؛ إذ الحرارة التي يتم تعريض الشعر لها أثناء وجود الليمون عليه قد يساعد على تقوية مفعول الليمون في هذا الصدد.

تُحضر مكوّنات صبغة التفتيح الطبيعية أولًا، وتشمل: حصة من الماء تقابلها حصتان من عصير الليمون الطازج. تجهز عبوة بخاخ فارغة ليوضع فيها الليمون والماء، ثم يتم خض العبوة جيداً. يتم رش السائل على الشعر حتى يغطيه بالكامل. يتم تعريض الشعر للشمس بشكل مباشر لمدة ساعة كاملة أو يجفف الشعر بآلة تجفيف الشعر. يشطف الشعر بشامبو يتبعه مرطب بعد مرور الساعة. يعاد تطبيق هذه الطريقة لمرة واحدة كل أسبوع.



أنواع بخاخات تلوين الشعر

تختلف أنواع بخاخات تلوين الشعر عن صبغات الشعر شبه الدائمة

تختلف بخاخات تلوين الشعر المؤقتة عن الصبغات الدائمة أو الصبغات التي تكون شبه الدائمة لأنها لا تخترق جذور الشعر.

هناك أنواع مختلفة من بخاخات تلوين الشعر المؤقتة. تأتي البخاخات على شكل معجون، وجل، وشامبو.

تتراوح ألوان صبغة الشعر من الألوان الطبيعية إلى الألوان الأساسية.

تُغسل بخاخات تلوين الشعر المؤقتة بسرعة وهذا النوع من البخاخات شائع لدى الفتيات المراهقات.

تحافظ بخاخات الشعر المؤقتة على اللون، حتى يتم غسل شعرك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يوصى باستشارة مختص.

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