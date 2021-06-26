فساتين خطوبة بتصاميم مميّزة موضة 2022

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - كانت النساء في الماضي يحرصن على ارتداء الكورسيه تحت الملابس لشد الجسم؛ حتى يظهرن بشكل أنحف، أو بجسم الساعة الرملية، ومع تطور التصميمات والموديلات في عالم الأزياء، تم الاستغناء عن الكورسيه بعد أن نجح مصممو الأزياء في تقديم تصميمات جذابة لفساتين بتصميم وخامة وأقمشة الكورسيه نفسه، لتظهر به المرأة بجسم ممشوق ومثالي.

وفي هذا الألبوم، تقدم «الخليج 365. نت» للعروس، أجمل فساتين خطوبة كورسيه 2022، لإطلالة أنثوية جذابة في حفل الخطوبة:



فستان خطوبة كورسيه من Christian Siriano

فستان خطوبة كورسيه من Christian Siriano



تُفضل الكثير من الفتيات الإطلالة الراقية والبسيطة في حفل الخطوبة؛ لذا يقع اختيارهن على فساتين سوداء من دون تطريز، وإذا كنتِ تُفضلين هذه الإطلالة؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة Christian Siriano، حيث صُمِّم من توب كورسيه أسود كب صُمِّم من قماش التفته البليسيه، مع تنورة ميدي بتصميم A line، باللون الأسود.

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فستان خطوبة كورسيه من Rome Is My Runway

فستان خطوبة كورسيه من Rome Is My Runway



لإطلالة أكثر عصرية؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز من Rome Is My Runway، لفستان مُصمَّم من توب كورسيه دانتيل بأكمام قصيرة، مُصمَّم بنصف آخر ذي كم طويل وواسع باللون البيج الباستيل، مع تنورة ماكسي طويلة صُمِّمت من قماش الساتان باللون الأوف وايت.



فستان خطوبة كورسيه من Julie Vino Genesis

فستان خطوبة كورسيه من Julie Vino Genesis



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم يمنحكِ إطلالة تشبه إطلالة الأميرات في ليلة خطوبتكِ؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من ماركة Julie Vino Genesis، لفستان خطوبة كورسيه مُصمَّم من توب كورسيه باللون الفضي، مع أكمام ساقطة وواسعة، صُمِّمت من التول المُطرَّز، فيما جاءت التنورة بتصميم حورية البحر مع ذيل طويل منسدل وحزام رفيع باللون الرمادي.



فستان خطوبة كورسيه من Gretel Z

فستان خطوبة كورسيه من Gretel Z



لإطلالة أكثر بساطة ونعومة في حفل خطوبتكِ؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي لفستان أبيض كورسيه من ماركة Gretel Z.

صُمِّم الفستان من توب كورسيه ذي حمالات وياقة بيضاء أنيقة مع صدر مُطرَّز بالتول باللون الأوف وايت، فيما جاءت التنورة بتصميم ميدي ماكسي باللون الأبيض، ذات أطراف مُطرَّزة بالتول الأوف وايت.

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