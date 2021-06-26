كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - لاقت موضة البليزر الأبيض رواجاً في الآونة الأخيرة، حيث قدمته أشهر الماركات العالمية بتصاميم وأقمشة مختلفة. ويُمكن تنسيق البليزر الأبيض مع مختلف الإطلالات اليومية بعدة طرق، ليمنحكِ إطلالة راقية وناعمة. وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تنسيق البليزر الأبيض لإطلالة ناعمة في صيف 2021:

تنسيق البليزر الأبيض مع الجينز

تنسيق البليزر الأبيض مع الجينز من فالنتينو Valentino

إذا كنتِ ترغبين في اعتماد البليزر الأبيض الطويل مع إطلالة نهارية عملية، يُمكنكِ تنسيق بليزر طويل من ماركة فالنتينو Valentino بتصميم ذي ياقة عريضة، مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة، باللون الأزرق، مع بلوزة من الحرير بأحد ألوان الباستيل، مثل اللون الرمادي أو الأخضر أو البيج، إضافة إلى حقيبة كتف بيضاء، وحذاء بدون كعب باللون الجملي.

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تنسيق البليزر الأبيض مع جامبسوت قصير

تنسيق البليزر الأبيض مع جامبسوت قصير من أنيي باي Aniye By

لإطلالة مسائية جذابة، يُمكنكِ تنسيق بليزر أبيض طويل من ماركة Aniye By، وهو مُصمم بأكتاف منفوخة بتصميم الكشكش، مع أكمام طويلة وياقة عريضة، فيما تم تنسيقه مع جامبسوت أسود قصير، وكولون قدم طويل من الدانتيل الأبيض، إضافة إلى حذاء بوت ذي رقبة قصيرة.

تنسيق البليزر الأبيض مع البنطلون الواسع

تنسيق البليزر الأبيض مع البنطلون الواسع من ماكس مارا Max Mara

حظيت موضة البنطلون الواسع برواج كبير في الآونة الأخيرة، وإذا كنتِ ترغبين في تنسيق بنطلون واسع مع بليزر أبيض، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة ماكس مارا Max Mara، بتنسيق بليزر قصير أبيض ذي أكمام طويلة وواسعة، مُصممة بشق أمامي يكشف الذراعين، وأكمام ساقطة، مع بلوزة بيضاء طويلة، وبنطلون أبيض واسع، مع حذاء بدون كعب، بنفس اللون.

تنسيق البليزر الأبيض مع البنطلون الأسود

تنسيق البليزر الأبيض مع البنطلون الأسود من غوشير Gauchere

لإطلالة أنيقة وناعمة، تناسب مشاويركِ النهارية أو المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة Gauchere، صُممت من بليزر بدون أكمام، جاء بأكتاف ساقطة، وياقة قصيرة، مع أزرار أمامية باللون الأسود، وجيوب ذات أغطية للإغلاق.

وتم تنسيق هذا البليزر مع بنطلون أسود واسع، وتوب باللون الأسود، مع صندل جلد بنفس اللون.

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