إطلالات ياسمين صبري في كومو لايك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - أطلت النجمة ياسمين صبري بكامل اناقتها في إيطاليا وتحديداً في كومو لايك حيث يقيم الثنائي جورج كلوني وامل علم الدين. سحرتنا ياسمين بإطلالاتها التي لا تمر مرور الكرام ولكنها تألقت في الحدث الذي دعيت اليه من دار كارتييه فما الذي ارتدته ياسمين صبري لتسحرنا هكذا؟



5 إطلالات تخطف الأنفاس للنجمة ياسمين صبري





اخترنا لك من حسابها على انستغرام خمس إطلالات رائعة بدت فيها النجمة في قمة الرقي وسنتكلم بالتفصيل عن تنسيق كل إطلالة وعن ذوق ياسمين الذي بتنا نعرفه وقد اعتدنا عليه.

ظهرت ياسمين صبري بزي زهري قصير من القطن المريح وعقدت حزاماً جلدياً عريضاً حول خصرها. اللون ناسب بشرتها البرونزية وقد أعجبتنا تسريحة شعرها المربوط الى الاعلى. وحملت حقيبة إيطالية وهي sicily bag من دولتشي اند غابانا. كما تزينت باقراط ذهبية من شانيل وعقد من ديور ووضعت سوارclou de cartier بيدها. وتألقت ياسمين بمكياج يعتمد على إشراقة الذهبي عند زاوية العينين وعلى الألوان الوردية والبرونزية الدافئة التي اضافت مسحة من الرومنسية على ستايلها العصري.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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وللنهار اختارت ياسمين صبري خلال جلوسها في إحدى المطاعم الظهور ببلوزة قطنية من دار لويس فويتون بنقش المونوغرام وهي الصيحة التي غالباً ما اعتمدتها ياسمين صبري ووضعت العديد من الأساور بيد واحدة وهي في الغالب تعود لدار كارتييه. وقد نسقت النجمة بلوزتها مع سروال من الدنيم الباهت. وتميزت بمكياج طبيعي والوان عارية.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



أما الإطلالة الثالثة فتجسد ياسمين صبري عند الغروب وهي ترتدي فستاناً طويلاً من الحرير البنفسجي وهو تصميم يشبه ما تصممه دار الكسندر فوتييه وقد أحببنا تسريحة شعرها الفنتدج وقد وضعت مشبكاً فضياً من جانب واحد وموجت خصلات شعرها الداكنة. وما لفتنا انها تخلت عن المجوهرات والبريق وظهرت بمكياج ناعم وإطلالة راقية.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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ومن الإطلالات الساحرة التي تميزت بها في الساحل الإيطالي هذا الفستان المطبع بالورود الملونة والذي يلتصق بجسمها يوتيميز بقصة الميدي التي تمتد تحت الركبيتين قليلاً وقد نسقت معه سترة من دار بالمان بلون الأزرق الباستيل ومزدانة بأزرار ذهبية وحملت حقيبة تسوق كبيرة وهي تقوم بنزهة على متن مركب فاخر.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



أما الإطلالة الأجمل فهي تتمثل بإطلالتها في حفل كارتييه بفستان من الكريب الحريري الأخضر الزمردي وهو يحمل توقيع المبدع العالمي اللبناني نيكولا جبران. وقد تزينت النجمة بمجوهرات ماسية من الدار.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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