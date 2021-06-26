للرجل: استوحِ إطلالتك الكاجوال من النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يونيو 2021 11:41 صباحاً - يُفضل معظم النجوم العرب اعتماد الإطلالات الكاجوال؛ لكونها مُريحة وأنيقة في نفس ذات الوقت، ويوجد كثير من النجوم يعتمدون الأزياء الكاجوال أثناء إطلالاتهن اليومية، أو للمناسبات الرسمية والمهرجانات السينمائية أو على الشاطئ، فسنقدم لك إطلالات مختلفة بالكاجوال من النجوم العرب.



وفي هذا الألبوم، جمعت لك «الخليج 365.نت» مجموعة من إطلالات النجوم بالكاجوال؛ لتستوحي منها ما يناسبك سواء للمناسبات أو الإطلالات اليومية.





مجموعة إطلالات مختلفة بالكاجوال من النجوم





آسر ياسين بإطلالة كاجوال باللون الأبيض

آسر ياسين بإطلالة كاجوال باللون الأبيض الصورة من حسابه على انستغرام



لفتتنا إطلالة كاجوال أنيقة للنجم آسر ياسين من خلال إحدى جلساته التصويرية، حيث اعتمد تيشرت من القطن باللون الأبيض، مع سروال جينز باللون الأزرق الفاتح

ونسق معهما سكارفْ رجالياً باللون الكُحلي ومُطبعاً بنقشات باللون الأبيض.

واختار آسر ياسين ساعة يد جذابة من الجلد باللون الأسود بميناء بارزة، ونظارة شمسية ذات عدسات مستطيلة باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة دائرية باللونين الرمادي والكُحلي، وارتدى آسر ياسين حذاءً باللون الأسود ذا أربطة طويلة.

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أحمد فهمي بإطلالة كاجوال

احمد فهمي بإطلالة كاجوال الصورة من حسابه على انستغرام



اختار المطرب والنجم أحمد فهمي إطلالة كاجوال بالجينز، حيث نسق قميصاً بأكمام طويلة باللون الكُحلي مع جيوب أمامية، مع سروال جينز مقطع من أجزاء بسيطة باللون الثلجي.

واعتمد أحمد فهمي مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً من ماركة Nike باللون الأبيض، مع ساعة يد ذكية باللون الأسود.

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كريم قاسم بإطلالة كاجوال صيفية

كريم قاسم بإطلالة كاجوال الصورة من حسابه على انستغرام



يتميز النجم كريم قاسم بإطلالاته الصيفية المُنعشة والبسيطة، ويُفضل كريم في معظم الأوقات ارتداء القمصان ذات الألوان الزاهية، وقد لفتتنا هذه الإطلالة؛ حيث اعتمد كريم قاسم قميصاً باللون الأبيض مع سروال قصير مُصمم من القماش بدرجات اللون الأزرق.

ونسق كريم مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً ذا ألوان متعددة ليتناسب مع الأجواء الصيفية النهارية.

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فارس ياغي بإطلالة كاجوال بالجينز

فارس ياغي بإطلالة كاجوال بالجينز الصورة من حسابه على انستغرام



يُفضل النجم السوري فارس ياغي اعتماد الإطلالات الكاجوال الشبابية في أغلب الأوقات، وقد لاحظنا من خلال حسابه أنه يُفضل قطع الجينز سواء جاكيت أو سروال، لذا قد أعجبتنا هذه الإطلالة؛ حيث اعتمد فارس جاكيت جينز بجيوب أمامية كبيرة، مع القطع الأمامية فوق الجيوب، مع تيشرت من القطن مُطبع بأشكال مختلفة مع ياقة باللون الأبيض، لتضفي لمحة شبابية على إطلالته.

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إياد نصار بإطلالة كاجوال عصرية

إياد نصار بإطلالة كاجوال عصرية الصورة من حسابه على انستغرام



لإطلالة عصرية وشبابية يُمكنك الاستعانة بهذه الإطلالة من النجم إياد نصار، فقد اختار جاكيت شتوياً من الجلد باللون البُني مع تيشرت من القطن باللون الأبيض.

ونسق إياد نصار مع هذا الجاكيت، سروال جينز باللون الأزرق وحذاءً رياضياً باللون الأبيض.

وارتدى إياد مع هذه الإطلالة ساعة يد كبيرة من المعدن.

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