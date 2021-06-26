الامارات | حلا شيحة تعتزل الفن مجدداً.. وتتبرأ من فيلمها الأخير: "مش انا"

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعتزل الفن مجدداً.. وتتبرأ من فيلمها الأخير: "مش انا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت الفنانة حلا شيحة على أنباء اعتزالها الفن وعودتها للحجاب مرة أخرى خاصة بعد غيابها عن حضور العرض الخاص لفيلم " مش أنا " بطولة النجم تامر حسنى والذي تشاركه البطولة فيه.

وقالت حلا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " انستغرام " ، " بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا ، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

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