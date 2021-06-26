كيف تحافظين على ثبات مكياجك في فصل الصيف؟.. إليك بعض النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إذا كنت تضعين المكياج على مدار العام، فمن المحتمل أن تضطر إلى التعامل مع المظهر غير اللطيف للمكياج الملطخ أو المجعد في فصل الصيف خلال أيام الطقس الحار.

لكن هناك بعض النصائح والطرق البسيطة التي يمكن أن تساعدك في منع ذوبان المكياج في الطقس الحار، للحصول على مظهر جذاب أمام الآخرين، والتي نستعرضها وفق ما أورد موقع "goodhousekeeping".

- البدء بالمرطب المناسب

الطريقة التي تعتني بها ببشرتك لا تقل أهمية عن المكياج الذي تضعه عليها، لذا يجب استخدام مرطب خالٍ من الزيوت في الصباح، وتوصي Fiona Stiles، فنانة مكياج مشهورة في لوس أنجلوس، باختيار تركيبة كريم أساس خالية من الزيوت لتتناسب معها، حتى تقل احتمالية أن تترك هذه الأشياء وجهك دهنيًا طوال اليوم، خاصةً في الحرارة.

- وضع واقي الشمس:

إلى جانب ترطيب بشرتك، تحتاجين أيضًا الحماية بشكل صحيح من أشعة الشمس، لهذا ينصح بوضع واقي من الشمس مناسب لبشرتك كل يوم، تحت مكياجك.

- برايمر مكياج قوي:

قبل وضع المكياج، عالجي بشرتك وضعي البرايمر، سيساعد ذلك على بقاء مكياجك لفترة أطول، وهي ميزة إضافية في يوم حار.

- تطبيق أقل مكياج:

إذا كنتِ تريدين منع مكياجك من التجعد والتكتل، ما عليك سوى استخدام مزيج من كريم الترطيب والكونسيلر والماسكارا، عندما يكون الطقس حار، لذا فإن أفضل طريقة لتجنب ذلك هي تقليل استخدامه.

- وضع مستحضرات التجميل:

لا تستخدمي مستحضرات التجميل بأصابعك، استخدمي الإسفنج وفرش المكياج كبديل، سيسمح لك ذلك بوضع طبقة رقيقة من المكياج، وهو حل مثالي للخروج في حرارة الصيف.

- لا تستخدمي كريم أساس مضيء:

يحب الجميع توهجًا لطيفًا، لكن هناك فرقًا كبيرًا بين الإشراق الصحي واللمعان الفائق، لذا يجب تجنب استخدام كريم الأساس مضيء للغاية، حيث ستجعلك الرطوبة بشرتك أكثر لمعانًا وتعرقًا، إذا كان لديك الكثير من التألق على بشرتك.

- مكافحة اللمعان الدهني:

البشرة الصحية والمشرقة دائما ما تمنحك مظهرا جذابا، لكن ليس الأمر كذلك إذا كانت بشرتك تمتلك بطبيعتها بريقًا دهنيًا أكثر (وهي حالة تصبح أكثر وضوحًا خلال الموسم الحار)، لمنع بشرتك من الحصول على لمعان غير صحي، جربي كريم الأساس الفاتح اللون، حيث عندما تتفاعل مع الدهون التي تفرزها مسام الجلد، تصبح أغمق بشكل واضح.

- اختيار ظلال العيون المثالية:

تجعل حرارة الصيف ظلال العيون الكريمية تتخثر وتتحول إلى كتل صغيرة في جميع أنحاء جفونك، وهذا يعطي وجهك مظهرا سيء، ولتجنب المشكلة، جربي استخدام ظلال العيون السائلة، هذه الظلال سهلة الاستخدام ويمكن تطبيقها بالتساوي على كامل منطقة الوجه، كما يمتصها الجلد بسرعة وتبقى على وجهك لفترة طويلة دون تلطيخ أو ذوبان.

- استخدام أحمر الخدود الكريمي:

لتطبيق أحمر الخدود لأطول فترة ممكنة في الطقس الحار، استخدمي أحمر خدود، ثم امزجي لمسة من أحمر الخدود الكريمي فوقه.

- تطبيق أحمر شفاه سائل:

في الطقس الحار، تتلامس الشفتين الجافة مع العرق، وهذا يؤدي إلى ظهور بقع قبيحة، لذا إذا كنت ترغب في إعطاء وجهك توهجًا صحيًا، فاختاري أحمر الشفاه السائل، وضعيه في طبقة رقيقة جدًا لتجنب تأثير اللمعان المفرط وتأكد من أن بشرتك قادرة على التنفس.

- اختيار ماسكارا جيدة:

الماسكارا المقاومة للماء لا غنى عنها، خاصة عند السباحة في أيام الصيف، لذا يوصي باختيارها جيدا وتكون مقاومة للماء.

- استخدام المناديل الورقية:

في فصل الصيف، عليك الاحتفاظ دائمًا بالمناديل الورقية في متناول اليد، سيساعد ذلك على إصلاح مكياجك بسرعة، والتخلص من اللمعان الدهني، وإزالة العرق من وجهك.