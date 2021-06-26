بـ5 طرق بسيطة.. كيف تتعامل مع طفلك كثير الشكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التذمر والشكوى من أكثر المشاعر المملة التي يواجهها الوالد، إنها إحدى الطرق العديدة التي يحاول أطفالك من خلالها التواصل معك، قد يكون أنينهم هو المنبه الصباحي وقد تضطر إلى التعامل معهم عدة مرات في اليوم، من الطبيعي أن يشتكي الأطفال من أصغر الأشياء على مدار اليوم، ولكن في بعض الأحيان قد يصبح الأمر مرهقًا عاطفيًا وعقليًا على الوالدين.

إذا كان طفلك يشتكي باستمرار، فقد ترغب في تصحيح سلوكه لأنه لا يؤثر فقط على من بجانبه ولكن أيضًا على صحته العقلية، إذا ركزوا على السلبيات في الحياة، فقد يؤثر ذلك على صحتهم العقلية ويكون عائقاً في حياتهم الاجتماعية، لذلك يجب أن تساعد طفلك في البحث عن الإيجابيات في الحياة والتغلب على الأفكار السلبية التي تخطر بباله.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك كثير الشكوى وفقا لموقع timesofindia.

تعليمه كيفية التعبير عن غضبه

نحن نعلم أن الأمر يبدو غريبًا، لكن طفلك قد لا يكون على دراية بحقيقة أن الطريقة التي يعبرون بها عن أنفسهم هي أنين، تحدث إليهم وأظهر لهم ما هو الأنين من خلال تسجيل الفيديو الخاص بهم، يجب أن تخبرهم أنك لا تستطيع فهمهم عندما يتحدثون بنبرة متذمرة، قدِّر صوتهم وامدحهم عندما يعبرون عن مشاعرهم بصوت قوي.

شجعه على حل المشكلة

إذا كان أطفالك يتذمرون بشأن مشكلة ما، فاسألهم كيف يعتقدون أنه يمكن حل المشكلة، امنحهم خيارات لحل المشكلة، لن يؤدي ذلك إلى شحذ مهارات حل المشكلات لديهم فحسب، بل سيقلل أيضًا من الأنين.

امنحهم رؤية متوازنة

إذا كان طفلك سريعًا في القفز إلى السلبيات في موقف ما، فأشر إلى الإيجابيات بالنسبة لهم، امنحهم رؤية متوازنة للموقف حتى يتمكنوا من تعلم كيفية البحث عن الإيجابيات والتركيز عليها، أعد صياغة الجمل السلبية إلى إيجابيات، على سبيل المثال، "أكره أنه كان علينا العودة إلى المنزل قريبًا بسبب المطر." يمكن أن يتحول إلى "أعلم أن هذا يحبطك، لكنني سعيد لأننا قابلنا أجدادك قبل مغادرتنا".

الاعتراف بمشاعرهم

يجب أن تفهم وتتحقق من صحة عواطفهم، إن التقليل من عواطفهم لن يجعلهم أكثر هياجًا فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الصحة العقلية، أخبرهم أن الانزعاج أحيانًا جزء من الحياة وسيحتاجون إلى تعلم كيفية التعامل معه، من المرجح أن يستمعوا إليك باهتمام كامل إذا فعلت الشيء نفسه معهم.

اطلب منهم اتخاذ إجراء

إذا كان طفلك عالقًا في عقلية الضحية، يبدو أن شيئًا يحدث دائمًا من حوله، اطلب منهم اتخاذ إجراء، إذا لم يتم تثبيط سلوكهم بشكل فعال، فسيظلون عالقين في عقلية الضحية إلى الأبد ولن يتخذوا أي إجراء لتحسين محيطهم، يمكن أن يساعد تشجيعهم على تغيير ما لا يحبونه في التخلص من هذه العقلية.