6 فوائد لـ الجبنة الريكفورد.. و3 فئات يجب أن يحترسوا منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الجبن الريكفورد أو الريكفورت أو ما يعرف بالجبن الأزرق، يعتقد الكثير من الناس أنها متعفنة ولا يحبونها على الرغم من أن لها العديد من الفوائد الصحية.

وتقول الدكتورة شيرين علي زكي الطبيبة البيطرية بمديرية الجيزة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين عبر جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحية عبر "فيسبوك"، إن جميع أنواع الجبن الطبيعي الدهن يصنع من اللبن البقر، أما الريكفورد فتصنع من حليب الضأن ماعز أو أغنام، ويتم ذلك عن طريق حقن فطر البنيسيليوم ريكفورتي فيها بمحاقن خاصة، فتتكون الثقوب فيها إما من المحاقن أو بشكل طبيعي وفي الحالتين لا يوجد منها أي مشكلة.

ما فوائدها؟

- مفيدة في علاج التهاب المفاصل لأنها تحتوي على مضادات الالتهاب، وبالتالي تخفف من آلام المفاصل.

- الوقاية من تسوس الأسنان، لأنها تحتوي على الكالسيوم والفوسفور.

- تقلل من الجلطات أو الإصابة بالسكتة الدماغية، لأنها تزيد من سيولة الدم.

- مفيدة لمرضى الشرايين والقلب

- تعمل على تحسين الذاكرة، لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تحسن من نشاط الجسم.

- مفيدة لمرضى الأنيميا وفقر الدم احتوائها على الحديد وفيتامين ب 6 و ب 12.

هؤلاء ممنوعون من تناولها:

نظرا لأن محتواها عالي من الملح، فيفضل أن يحترس مرضى الضغط العالي والكلى من تناولها بإفراط، وكذلك الحوامل، وذلك بسبب الملوحة الزائدة لتجنب ارتفاع الضغط.