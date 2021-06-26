5 مكملات غذائية احرص على تناولها كل يوم.. منها الكالسيوم والمغنسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من المعروف أن الفيتامينات والمكملات الغذائية مهمة للغاية لما لها من العديد من الفوائد، إذ ترتبط بالتقليل من الإصابة بعدد من الأمراض والحفاظ على صحة الجسم.

لذا نستعرض لكم أفضل المكملات الغذائية التي يجب تناولها كل يوم، وفقا لما جاء في موقع "eatthis".

- الكالسيوم والمغنسيوم:

يعتبر من المعادن المهمة لصحة العظام والقلب، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على العظام بشكل أفضل، بالإضافة إلى يكون لأخذ المغنيسيوم في المساء تأثير مهدئ أيضًا، ما قد يساعدك في الحصول على بعض الهدوء المريح في وقت النوم.

- لوتين وزياكسانثين:

إذا كنت ترغب في حماية عينيك من الضوء الأزرق الضار الذي يأتي من الشمس، وشاشة الهاتف، فأنت بحاجة إلى تناول بعض الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين.

تتراكم هذه الكاروتينات في الجزء الخلفي من عينك، وتعمل بشكل أساسي على حماية مركز الرؤية لديك من التلف، ويمكنك الحصول على هذه الكاروتينات أيضًا في الأطعمة الملونة مثل صفار البيض والفستق.

- حمض الفوليك:

وفقا للكلية الأمريكية لأمراض النساء، بالنسبة للإناث اللواتي في سن الإنجاب (تتراوح أعمارهن تقريبًا بين 16-45 عامًا)، ينصح الخبراء بتناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

وتم ربط نقص حمض الفوليك بزيادة خطر ولادة طفل مصاب بعيوب خلقية، لذا فإن التأكد من تناول مستويات متكافئة من هذا الحمض، ستكون خطوة أساسية في الحصول على حمل صحي.

- فيتامين د:

يعاني ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين د، وقد تم ربط المستويات المنخفضة من هذه المغذيات بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والاكتئاب والعدوى.

خاصة في الأشهر الباردة عندما لا نكون في الخارج تحت أشعة الشمس، فإن تناول مكمل فيتامين د يعد فكرة جيدة للحفاظ على مستويات صحية.

- الكولين:

الكولين مادة مغذية معروفة بأنها تساعد في دعم صحة الدماغ، وتم ربط المستويات المناسبة بتحسين الذاكرة، لذا تناول مكملات الكولين قد تقلل من أمراض مرض الزهايمر.

ويوجد في الأطعمة مثل صفار البيض والكبد، للمساعدة في حماية صحة دماغك.