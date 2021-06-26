لعشاقها.. كيف تختار أفضل أنواع المانجو في السوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المانجو من الفواكه المشهورة والمعروفة في فصل الصيف، وتتوفر في مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال والأحجام، ولاختيار مانجو جيد، اتبع الخطوات التالية، كما أوضح موقع "wikihow".

- ستكون المانجو الناضجة ناعمة الملمس تمامًا مثل الأفوكادو والخوخ، ولكنها ليست طرية بدرجة كافية.

- إذا كنت لا تخطط لتناولها لبضعة أيام، فقد ترغب في اختيار ذات القشرة الأكثر صلابة والسماح لها بالنضوج في المنزل.

-من الأفضل فحصها بصريًا، واختر الممتلئة والمستديرة، كما تحتوي الناضجة أحيانًا على بقع بنية، وهو أمر طبيعي تمامًا.

- تجنب اختيار ذات الجلد المتجعد أو المنكمش لأنها لن تنضج بعد الآن.

-ستتمتع الناضجة دائمًا برائحة قوية وحلوة وعطرة وفاكهية، كما أن لها رائحة تشبه إلى حد ما البطيخ.

- نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، فإنها ستتخمر بشكل طبيعي، لذا فإن الرائحة الحامضة والكحولية هي علامة مميزة على أنها لم تعد ناضجة، لذا ابتعد عن ذات الرائحة الحامضة أو مثل الكحول.

- لونها ليس أفضل طريقة للبحث عن النضج، نظرًا لأن ألوانها الناضجة يمكن أن تكون صفراء أو خضراء أو وردية أو حمراء زاهية، اعتمادًا على التنوع والموسم، فلن يخبرك اللون وحده بالضرورة كثيرًا عن نضج المانجو، وبدلاً من ذلك، تعرف على الأنواع المختلفة من المانجو والمواسم التي تزدهر فيها.

- بعد شرائها اتركها على المنضدة في درجة حرارة باردة، وإذا لم تكن ناضجة تمامًا، اتركيها على المنضدة في درجة حرارة الغرفة الباردة لبضعة أيام لتنضج، وبالنسبة لمعظم المانجو، عادة ما يكون ما بين يومين إلى أربعة أيام وقتًا كافيًا لينعم ويصبح جاهزًا للأكل.

- ضعها في الثلاجة عندما تصل إلى النضج المطلوب، ومن الرائع أيضًا تبريدها.

- اشطفها من الخارج قبل تقطيعها شرائح، خاصة الذي اشتريتها من المتجر، حيث يمكن أن تشق آثار المواد الكيميائية والجراثيم والمواد اللزجة الأخرى طريقها إلى الفاكهة في محل البقالة، ما يجعل شطفها وفركها جيدًا بيديك فكرة جيدة.

- قشر المانجو صالح للأكل تمامًا وفي الواقع يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات التي تساعد في التحكم في جزيئات المستقبلات المسماة PPARs، والتي تساعد على تنظيم الكوليسترول والجلوكوز ويعتقد أن لها بعض الخصائص المضادة للسرطان.