أضرار الإفراط في تناول العنب الأخضر.. وإليك الطريقة الصحيحة لتنظيفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العنب من الفواكه الصيفية المعروفة التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، والعديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية العديدة.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك الزائد للعنب قد يسبب بعض الآثار الضارة التي نوردها لكم، وفق ما جاء في موقعي "indiatimes" و"stylecraze".

1- الإسهال أو الإمساك:

يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر الطبيعي ويمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد إلى البراز الرخو.

كما أن هذه الفاكهة غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، ويمكن أن تتداخل جرعة زائدة منها مع عمل الجهاز الهضمي ما يؤدي إلى الإسهال أو الإمساك.

2- يسبب اضطراب في المعدة:

لاحتوائه على حمض الساليسيليك، وتسلط بعض الأبحاث الضوء على عدم تحمل هذا الحمض، والذي يتميز بالتهاب موضعي في الجهاز الهضمي وآلام في البطن وإسهال وانتفاخ.

وفي بعض الدراسات، أصيب الأفراد الذين تناولوا بذور العنب بالتهاب الزائدة الدودية، وقد تسبب البذور غير المهضومة أيضًا ألمًا حادًا في البطن.

3- زيادة الوزن:

أيضا يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، على الرغم من أنها مليء بالألياف ويحتوي على سعرات حرارية أقل، إلا أنه إذا لم يتم تناوله بكميات محدودة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

4- الحساسية:

أيضا قد يؤدي إلى بعض الحساسية، على الرغم من أنها ظاهرة نادرة، إلا أن سببها يمكن أن يكون مشكلة بروتين معين موجود في العنب هو المسؤول عن رد الفعل التحسسي.

ويمكنك توصيف حساسية العنب من خلال بقع حمراء على جلدك أو صداع شديد وقيء وفي الحالات القصوى صعوبة التنفس.

5-الحموضة:

يجب تجنب تناوله على معدة فارغة، حيث يمكن أن يسبب الكثير منه الحموضة ويتداخل أيضًا مع بطانة الجهاز الهضمي ما يؤدي إلى حدوث صداع في المعدة والقيء وتهيج المعدة.

6- قد يسبب مضاعفات أثناء الحمل:

يمكن أن يُعزى هذا التأثير الضار إلى الريسفيراترول الموجود في العنب، وهو مادة بوليفينول قوية توجد أيضًا في النبيذ الأحمر، وفي دراسة، وجد أن مكملات ريسفيراترول تسبب مشاكل البنكرياس في الجنين النامي.

كم عدد العنب الذي يمكنك أن تأكله في اليوم؟

يجب الالتزام بتناول 8 إلى 10 حبات من العنب يوميًا.

هل يمكن تناول العنب في الليل؟

نعم تستطيع في الواقع، قد يساعد تناول العنب في الليل على تحسين النوم، وذبك بفضل محتواه على الميلاتونين وهو هرمون النوم.

الطريقة الصحيحة لتنظيف العنب

يمكن تنظيف العنب باستخدام صودا الخبز والملح، ضعيه في وعاء ورشي عليه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز، ورجي الوعاء لتغطية كل حبة عنب بالتساوي، ثم اشطفيه جيدًا بالماء البارد، وبعدها قومي بتجفيف العنب بمنشفة.