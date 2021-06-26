" لو فرحك قرب".. هذه الأطعمة تساعد على نضارة البشرة في هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع اقتراب حفل الزفاف، تسعى كل عروس إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل، للظهور بمظهر جذاب ورائع، ولكن من الأفضل أن تعتمد الفتاة على بعض الأطعمة للحصول على بشرة نضرة وصحية خالية من العيوب.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الأطعمة التي تزيد من جمال وحيوية البشرة في هذا اليوم، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

- الطماطم

تشير الدكتورة ماري جين، طبيبة أمراض جلدية في سان كارلوس، كاليفورنيا، إن تناول الطماطم وعصير الطماطم، قد يساعد في إزالة حب الشباب ويمنح بشرتك النضارة، وذلك بفضل احتوائها على عنصر يسمى اللايكوبين، الذي يساهم في تعزيز قوة الكولاجين ومحاربة التأثير المؤكسد للأشعة فوق البنفسجية عن طريق القضاء على الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.

- الجزر

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، وهو واقي طبيعي من أشعة الشمس، وغني بفيتامين أ، الذي يعيد الكولاجين التالف، ما يجعل بشرتك خالية من أي عيوب.

- التوت

تقول الدكتورة راشيل بيرنز، طبيبة الأمراض الجلدية بالمملكة المتحدة: "يعد أفضل غذاء للبشرة هو التوت"، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة المدمرة للخلايا.

لذا إذا كنت تبحث عن بشرة متوهجة، عليك بتناول التوت في أسرع وقت ممكن.

- السلمون

لدعم حاجز الجلد، يجب أن تستهلك كميات كافية من الدهون الصحية مثل السلمون والأفوكادو والمكسرات، وإذا لم تتمكن من الحصول على كمية كافية من الدهون الصحية، يوصي بتناول مكمل غذائي غني بالأوميجا 3 مثل زيت الكريل.

- البروكلي

هو غذاء آخر غني بفيتامين سي وهو رائع للحصول على بشرة متوهجة، خصوصا لمن لديهم جلد مختلط، بالإضافة إلى الخضروات الصليبية والفواكه المضادة للأكسدة، كالقرنبيط واللفت.

- الكانتلوب

للحصول على بشرة متوهجة، ينصح بتناول الكانتلوب، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ الضروري لصحة بشرتك.

- الأفوكادو

يعتبر مصدرا رائعا لترطيب البشرة وتقليل الالتهاب، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي ثبت أنها ترطب وتحمي الجلد عن طريق تقليل مخاطر الشيخوخة المبكرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

- الفراولة

تعتبر الفراولة فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي، يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغبين للحصول على بشرة متوهجة.

- البيض

الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل بياض البيض تحتوي على ليسين وبرولين والأحماض الأمينية التي تشكل الكولاجين"، بالإضافة إلى احتوائه على "فيتامين الجمال" البيوتين"، والذي يعرف بـ فيتامين ب بشكل أكثر شيوعًا، وأظهرت الأبحاث أنه يساعد أيضًا في حماية البشرة من حب الشباب والطفح الجلدي وحتى الجفاف.

- البطاطس

كونها مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي، لذا استهلاكها يصبح أمر ضروري للحصول على بشرة متوهجة ونضرة.

- المانجو

يعد فاكهة أخرى رائعة إذا كنت ترغبين للحصول على بشرة نضرة، وذلك لاحتوائها على المزيد من فيتامين أ.

- اللوز

اللوز مليء بواحد من أكثر الفيتامينات المرتبطة بالعناية بالبشرة، وهو فيتامين e، الذي يساعد في إصلاح الخلايا الجلدية التالفة والدفاع ضد أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

- الشاي الأخضر

بسبب احتوائه على مادة كاتشين تسمى EGCG، التي تساهم في إصلاح آليات الحمض النووي في بشرتنا بعد التعرض للشمس، فضلا عن أنه أحد مضادات الأكسدة القوية للمساعدة في إبطاء الشيخوخة.