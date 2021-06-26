الامارات | #النصف_الحلو.. عودة عطر إيريزيستيبل من جيڤنشي بحلّة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. عودة عطر إيريزيستيبل من جيڤنشي بحلّة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد عطر إيريزيستيبل من جيڤنشي بحلة أو دو تواليت مفعمة بالرقة والنعومة. ويجدد هذا العطر الذي تجسده فران سامرز، الدعوة إلى إطلاق العنان لجاذبيتك، وهي دعوة بادر إليها نظيره الأو دو بارفان عام 2020.

ويحمل عطر أو دو تواليت إيريزيستيبل من جيڤنشي بصمة الثلاثي المبدع دومينيك روبيون، وآن فليبو وفاني بال، ويزاوج بين لمسات الفواكه والورد ونفحات الخشب المسكية الناعمة.

ويكشف العطر المفعم بالبهجة عن خلاصة الورد Rose Essential LMR، التي تُزرَع على منحدرات جبال إسبرطة في تركيا. وقد تم تعزيز التركيبة بنسمات ماء الورد المنعشة لتتخذ قواماً نقياً نقاء الكريستال.

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