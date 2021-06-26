الامارات | #النصف_الحلو.. 5 نصائح للأمهات في السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 نصائح للأمهات في السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل ستسافرين هذا الصيف؟ سيسافر الكثير من سكان الإمارات هذا الصيف، سواء لرؤية عائلاتهم في بلدانهم أو لقضاء عطلة سريعة هرباً من درجات الحرارة العالية.

ويمثل السفر مع الأطفال تحدياً، خصوصاً إذا كان لديك أطفال صغار السن، ولهذا السبب من المهم جداً التخطيط لرحلتك مسبقاً، للتأكد من أن تجربة الطيران الخاصة بكم ليست متعبة. وهنا خمس نصائح تجعلك جاهزة لرحلتك:

1 حددي التوقعات

تحدثي إلى أطفالك حول ما يجب أن يتوقعوه أثناء عملية الصعود على متن الطائرة وأثناء الرحلة. التواصل هو المفتاح، حتى يفهم الأطفال ما يدور حولهم. اشرحي كيف يتم تنظيم الرحلة، عندما تكون هناك أوقات للوجبات الخفيفة وأوقات الوجبات الرئيسة، وتأكدي من توضيح أنهم قد يشعرون بعدم الارتياح عند الإقلاع والهبوط، بسبب التغير في ضغط الهواء.

2 قائمة الطائرة

من المهم أن تكون لديك قائمة في حقيبتك يمكن الوصول إليها في جميع الأوقات، تشمل: وثائق السفر، مناديل مطهرة، أقنعة إضافية، مناديل، ملابس إضافية (في حال كان لديك أطفال صغار)، كيس بلاستيك للقمامة، ماء، وجبات خفيفة منخفضة السكر.

3 فاجئوا أطفالكم

نعلم جميعاً مدى أهمية اصطحاب لعبة أطفالك المفضلة على متن الطائرة، ولكن للتأكد من استمرار تفاعلهم لفترة أطول، احضري معك لعبة جديدة حتى يكونوا متحمسين، ويظلوا مشغولين فترة أطول. تعتبر الألعاب مثل المربعات المغناطيسية ولعب العجين وألعاب الورق، صغيرة في حزمها، ولكنها توفر الكثير من المرح.

4 لوازم فنية

إذا كان أطفالك مهتمين بالرسم، فلا تنسي أن تأخذ بعض الألوان وكتاب تلوين /‏ كتاب أنشطة للترفيه عنهم. إذا كان أطفالك أكبر سناً، يمكنك أيضاً لعب ألعاب، مثل XO أو Hangman.

5 وجبات خفيفة

نعلم جميعاً كيف يطلب الأطفال باستمرار وجبات خفيفة! نقترح عليك تخصيص حقيبة صغيرة، بها وجبات خفيفة، وإخراجها طوال الرحلة. إليك بعض الوجبات الخفيفة الرائعة التي يمكنك تناولها على متن الطائرة، مثل لفافات الفاكهة، كوكيز، أعواد الخبز والمكسرات، الفواكه الطازجة كالتفاح والعنب والفراولة والتوت، وكلها خيارات رائعة.

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