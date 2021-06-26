الامارات | صحة.. التدخين بشراهة.. المسؤول الأول عن سرطان الرئة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. التدخين بشراهة.. المسؤول الأول عن سرطان الرئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إلى أن سرطان الرئة له أسباب عدة، أبرزها التدخين، خصوصاً التدخين بشراهة والتدخين لمدة طويلة، بالإضافة إلى تلوث الهواء الشديد بفعل سخام الديزل مثلاً، واستنشاق بعض المواد الضارة، مثل الأسبستوس والزرنيخ. وأوضحت الجمعية أن أعراض سرطان الرئة تتمثل في السعال الدموي وضيق التنفس وآلام الصدر، بالإضافة إلى فقدان الوزن والإنهاك. وكلما تم تشخيص سرطان الرئة مبكراً، زادت فرص العلاج، الذي يتنوع بين العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والجراحة لاستئصال الورم.

وللوقاية من سرطان الرئة ينبغي الإقلاع عن التدخين، وتجنب استنشاق الهواء الملوث والمواد الضارة.

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