الامارات | غوته في بغداد.. بمسرحية «إيغمونت»

شكرا لقرائتكم خبر عن غوته في بغداد.. بمسرحية «إيغمونت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، أمس، العرض المسرحي والموسيقي المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومعهد غوته الألماني، بأنه فرصة لاستعادة النشاطات المسرحية والنشاطات الثقافية في العراق.

وقال الوزير في بيان أمس: «حضرنا مساء الخميس العرض المسرحي الموسيقي المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومعهد غوته الألماني (إيغمونت) على خشبة المسرح الوطني، والعمل من إخراج الألمانية إستريد فيشيرت وتمثيل فرقة المسرح الوطني العراقي، وموسيقى الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية بقيادة المايسترو كريم كنعان وصفي».

وأضاف أن المسرحية من الأعمال المعروفة والمشهورة للكاتب الألماني غوته بمصاحبة موسيقى سيمفونية للفنان بيتهوفن، وعرضت بعد تدريبات استمرت أكثر من شهر مع المخرجة الألمانية وكادر التمثيل العراقي.

ووصف الوزير العراقي العرض المسرحي بأنه «فرصة لاستعادة النشاطات المسرحية على المسرح الوطني العراقي والتعاون مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المرموقة مثل معهد غوته».

وقال: «إننا سنستمر في تنظيم هذه الأعمال تدريجياً لاستعادة حياتنا الطبيعية، وإن مشاركة الوزارة في معرض بغداد الدولي للكتاب خلال الشهر الجاري، وتنظيم هذا العرض المسرحي يبين رغبة العراقيين في استعادة حياتهم الثقافية والاجتماعية والطبيعية».

وحضر العرض عدد من كبار المسؤولين العراقيين وسفراء عدد من الدول الأجنبية المعتمدين لدى العراق وجمهور كبير.

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