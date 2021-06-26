الامارات | #النصف_الحلو.. رحيل حسن.. أزياء مشوّقة استُلهمت من أناقة السبعينات

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. رحيل حسن.. أزياء مشوّقة استُلهمت من أناقة السبعينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضفي مصممة الأزياء رحيل حسن إلى مجموعتها الجديدة لموسم هذا الصيف أساليب متميزة لاقتناء ملابس كاجوال رائعة، استُلهم البعض منها من أناقة حقبة السبعينات. وتتصدر هذه المجموعة الجديدة المشوّقة، قمصان الكروب توب (البلوز القصيرة) والأكمام المنفوخة والـ«كات آوت» والأشرطة المربوطة والسراويل الواسعة الأرجل والجمبسوت. ويتعزز جمال هذه المجموعة من خلال تنوعها؛ وذلك من خلال التمازج والتطابق، وارتداء بليزر فوق تنورة جميلة، وقميص شيفون خفيف جداً فوق فستان جميل أو حتى شورتات مصممة بنعومة وبخطوط واضحة ولوحة ألوان هادئة. كما تضم هذه المجموعة أحزمة عريضة عند الخصر على الشورتات وسراويل البدلات.

أضف إلى ذلك، فإن الألوان تراوح ما بين الباستيل الناعم والإشراقة البارزة، وبالطبع الأسود الجذّاب. ولن تكتمل أي مجموعة من دون «ألوان الليل»، مع تنورة طويلة مكتملة وزخارف مميزة ينتج عنها فستان سهرة بألوان زاهية غاية في الجمال بشكل مذهل، زهري، ولكن بالطابع الوردي الطفولي الخجول. يتميز لونها الزهري بلمسة من الرقي الذي يتطلب قدراً كبيراً من الاهتمام، ويظهر ذلك من دون أي شوائب في قصات سراويل البدلات والفساتين القصيرة الممتعة. يتميز اللون الأزرق بأنماطه المتنوعة، ابتداءً من بلوزة قميص أنيقة ورائعة وصولاً إلى فستان بطبعة زرقاء بارزة مع طبقة من الشيفون الفضفاض. وتأتي سراويل الـ«تان» الواسعة مترافقة مع طيات باللون الأسود تحيط بها، وهو ما يجعلها مثالية للأناقة الكاجوال.

وتشمل المواد الخام في هذا الموسم قماش الكريب الفاخر، وهو نسيج أنيق وسلس مصنوع تقليدياً من الحرير، ولكن يمكن الآن إنتاجه من أي ألياف، وهو خفيف مثل الشيفون الناعم. أما الدانتيل، فهو أنثوي وأنيق للغاية، وغالباً ما يكون مصنوعاً من خيوط قطنية محبوكة بدقة فائقة أو مشبوكة ومنقوشة بشكل معقد، وهي رائجة في أفضل طريقة تظهر في المجموعة، لاسيما في الأكمام. وقد تم استخدام التطريز الرائع من أجل إبراز مجموعتها من ملابس السهرة، مع إطلالات مشوّقة تتسم بالرقي والأناقة. إن هذه المجموعة تعبّر عن شخصية المصممة.. وتقترب من الأنوثة في أفضل تجلّياتها، لكنها راسخة بأدق تفاصيلها.

وتحدد رحيل حسن مفهوم الأنوثة المتحررة من خلال ملابس السهرة المتميّزة بفخامتها وصولاً إلى الملابس اليومية الأنيقة والمرحة، وذلك انطلاقاً من إحساسها المتجذّر في الأناقة.

التطريز من أجل إبراز ملابس السهرة مع إطلالات تتسم بالرقي والأناقة.

الألوان تراوح ما بين الباستيل الناعم والإشراقة البارزة والأسود الجذّاب.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news