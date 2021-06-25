إنقاص الوزن وفوائد أخرى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوفان في الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر الشوفان عادة أحد خيارات الإفطار الصحية والأسهل، إذا كنت شخصًا بدأ للتو رحلة لياقته البدنية، فلا بد أنه قد تفكر في تناول الشوفان نظرًا لفوائده الصحية.

ولكن السؤال الملح هو هل يمكنك تناول الشوفان في الليل؟.. هل من الصحي ذلك الأمر؟.. حسنًا، سيتم الرد على جميع أسئلتك في هذا التقرير، وفقا لموقع timesofindia.

الشوفان يبقيك ممتلئًا لفترة أطول

الشوفان غني بالألياف وقليل الدهون مما يجعله مغذي للغاية، كما أنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنع كل آلام الجوع التي عادة ما تتعرض لها في الليل، يمنحك الشعور بالاسترخاء ويساعدك على النوم الجيد.

يساعد على تقليل التوتر

علاوة على ذلك، فهو يساعد على تقليل التوتر لأنه يفرز هرمون السيروتونين، لذا، نعم يمكنك تناول الشوفان في الليل، في الواقع، يمكنك تناول الشوفان في أي وقت من اليوم، إنه وجبة مناسبة إذا تأخرت عن الاجتماع ولا تريد إضاعة الوقت في إعداد طعام غير صحي وغير مُرضٍ.

يساعد على فقدان الوزن

نظرًا لأن الشوفان يبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت، يساعدك على تجنب الوجبات الخفيفة غير الصحية، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في الهضم، عادة، يعاني الكثير من الناس من مشاكل في الهضم في رحلة إنقاص الوزن، لذلك، قد يساعدك الشوفان على تنظيم حركات الأمعاء.

وصفة الشوفان

يتم تحضير وصفة الشوفان الكلاسيكية عن طريق إضافة الماء والحليب إلى الشوفان، ولكن يمكنك تجربة الكثير مع الشوفان.

إليك وصفة رائعة لدقيق الشوفان:

- نأخذ الشوفان في وعاء، أضف الماء والقرفة والحليب إليها

- ضعه في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق.

- الآن، اجعل هذه الوصفة من دقيق الشوفان رائعة عن طريق إضافة بعض التوت الأزرق والفراولة والموز والعسل.