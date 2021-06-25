لماذا يفضل استخدام الملاعق الخشبية؟.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في مصر القديمة، لم تستخدم الملعقة الخشبية للطعام فقط، ولكن أيضًا لوضع مستحضرات التجميل، وكانت تأتي بأشكال غريبة، ولكن في الوقت الحاضر غالبًا ما يتم إهمال الملاعق الخشبية، واستبدالها بتلك المعدنية أو البلاستيكية أو السيليكون، على الرغم من فوائدها العديدة التي توفرها، والتي نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- تؤثر المادة على مذاق الطعام:

اعتمادًا على نوع الخشب، يمكن أن تساعد الملعقة الخشبية على الاستمتاع بنكهة الوجبة، على عكس الملاعق البلاستيك التي تضيف طعم البلاستيك على كل شيء، ولكل نوع من الخشب مذاق مختلف عن الآخر.

على سبيل المثال، يضيف خشب الفاكهة والزان مزيدًا من الطعم الحلو، بينما خشب الزيتون والجوز والبلوط طعمًا مرًا نظرًا للكمية العالية من العفص الموجودة فيه، والتي يمكن أن تعزز الطعام الحار والمتبل بشكل كبير.

- ملمس الخشب أفضل:

تبدو الملاعق الخشبية مذهلة، وهناك طريقتان لمعرفة ذلك، بالمقارنة مع المعدن أو البلاستيك أو السيليكون، فإن الخشب أكثر نعومة ومرونة، ويمنحك شعوراً مريحاً عند لمسه، فضلا عن احتوائها أيضًا على مقابض أكثر سمكًا، ما يسهل إمساكها، حتى أن بعض الملاعق المصنوعة يدويًا لها مقابض ملتوية تتشكل بسهولة مع قبضتك وشكل راحة يدك.

- الخشب أكثر أمانًا:

ربما يكون الخشب هو أكثر المواد أمانًا في المطبخ، حيث يمكن أن يثير الأدوات المعدنية تفاعلًا حمضيًا غير صحي، ويطلق البلاستيك مواد كيميائية عندما يتلامس مع الأطباق الساخنة، تحتوي كلتا هاتين المادتين أيضًا على حواف حادة يمكن أن تلحق الضرر بتجويف الفم.

بعكس الخشب لا يوجد لديه أي من هذه العيوب، فهو لا يذوب مثل البلاستيك، ولا يسخن درجة الحرارة مثل المعدن، لذلك لن تحرق نفسك ويمكنك ترك الملعقة بأمان داخل قدر ساخن.

- يحافظ على التقاليد:

يذكرنا الخشب بالتقاليد الثقافية بالطريقة التي لا يمكن لأي مادة أخرى أن تذكرها، قد يتم تناقل الملاعق الخشبية على أنها موروثات عبر الأجيال، ومن الصعب أن تحظي ملعقة سيليكون على هذا التقدير.

كما يحتفظ الخشب بعلامات الاستخدام والتقدم في العمر، ويتغير لونه وملمسه وشكله، بالإضافة إلى ذلك يحتفظ برائحة الأطباق الذي استخدم فيه، لذا إذا كنت تطهي باستمرار بنفس الملعقة، فإن الخشب سيمتص نكهة الوجبة.

- أقل عرضة للكسر:

الخشب قوي ومتين، لذلك فأن مقبض الملعقة أقل عرضة للكسر أو التشويه، مما يسهل استخدامه عند تقليب الوجبات الكثيفة مثل الحساء أو الكراميل، كما لا يخدش الخشب أواني الطهي، لكونه لينا بشكل طبيعي، على عكس المعدن، فضلا عن أنه لا يؤدي إلى عملية تبلور الوصفات الحساسة لدرجة الحرارة، ويمكن أن تدوم الأدوات الخشبية مدى الحياة إذا تم الاعتناء بها بشكل صحيح.

- الملاعق الخشبية أفضل للبيئة:

يعد الخشب موردًا عضويًا ومتجددًا، لذلك إذا كنت تريد أن تظل صديقًا للبيئة ، فاختر ملعقة خشبية، نظرًا لأنها ليست مصنوعة من مواد كيميائية تؤذي البيئة، بالإضافة إلى غالبًا ما يتم أيضًا صنع الأواني الخشبية يدويًا بواسطة حرفيين محليين، ما قد يسهل العثور على أدوات منتجة بشكل جيد.

كيف يمكنك الاعتناء بالملاعق الخشبية؟

الخشب مادة تتطلب اهتمامًا أكبر من نظائرها من الأنواع الأخرى، لذا لا يفضل وضع الملاعق الخشبية في غسالة الأطباق، أو نقعها في الماء، وبدلاً من ذلك، يجب غسلها بالصابون وتجفيفها فورًا بعد الاستخدام من حين لآخر، مثلا ادهنيها بزيت يحميها كزيت الكتان أو السمسم أو بذور الخشخاش.