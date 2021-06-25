الفوضى تؤثر على مزاجك.. تجنب هذه الأشياء في حمامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أول ما نفعله كل صباح بعد الاستيقاظ من النوم، هو الذهاب إلى الحمام، وربما يحاول كثيرون الخروج سريعا بسبب جو ونظافة الحمام.

والحمامات هي من أهم مناطق المنزل. لهذا وضعنا قائمة بالعناصر التي يمكن أن تجعل حماماتنا تبدو فوضوية وتضع أي شخص يستخدمها في مزاج سيء، وهي كالتالي وفقا لـ"برايت سايد".

- رف زاوية من الفولاذ المطلي بالكروم

نظرًا لتكلفتها المنخفضة، يمكن وجود هذه الأرفف في العديد من الحمامات، ولكن في المناطق ذات الرطوبة العالية، يتشكل عليها الصدأ بسرعة لأن طلاء الكروم يتآكل بمرور الوقت ويتآكل المعدن.

بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار أرفف من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس. تبدو أكثر تكلفة لكنها أنيقة.

- منتجات التجميل التي يتم تخزينها فوق الغسالة

حاول إزالة جميع العناصر غير الضرورية من الغسالة، وستتفاجأ كيف سيتغير مظهر حمامك. المواد الكيميائية المنزلية ومنتجات التجميل تشوش بصريًا مساحة الحمام الصغيرة بالفعل. لذلك لا تنسَ مسح "جزيرة الفوضى" هذه في الوقت المناسب.

- إسفنجة مطبخ بدلاً من حامل الصابون

هذا لا يبدو لطيفًا ولن يضيف بالتأكيد أي شيء ممتع لعملية غسل اليدين، يصبح الصابون ناعمًا وزلقًا، ويمتلئ الإسفنجة بالماء والصابون بحيث تبدو وكأنها مادة لزجة.

الإسفنج على ما يرام كحل مؤقت، لكن من الأفضل استخدام حامل صابون أنيق وعالي الجودة للاستخدام الدائم.

- العديد من الرفوف المفتوحة

هناك الكثير من الأشياء التي يتم الاحتفاظ بها في الحمام، على الرغم من حقيقة أنها مساحة صغيرة.

ليس من المستغرب أن نحاول في مثل هذه المساحة المحدودة أن نلائم أكبر عدد ممكن من العناصر ونغطي بها جميع الأسطح الخالية.

لكن الزجاجات المختلفة والأشياء الصغيرة الأخرى تصبح مصدرًا للضوضاء البصرية. إذا أمكن، قم بإنشاء مساحة تخزين مناسبة، وإخفاء بعض العناصر خلف أبواب الخزانة، وتنظيم أغراضك في الوقت المناسب، والتخلص من القمامة غير الضرورية.

- أرواب حمام معلقة على الباب

الحمام منطقة ذات رطوبة عالية، لذا فإن الاحتفاظ ببُرنس الحمام على الباب يمكن أن يجعله بيئة مثالية لنمو البكتيريا، لذلك تبدأ في إصدار رائحة كريهة.

يجب الاحتفاظ بأرواب الحمام (وكذلك المناشف النظيفة) في مكان مختلف من المنزل.

- أكوام من ورق التواليت

العبوات المفتوحة والممزقة من ورق التواليت ليراها الجميع، لن تساعد حمامك في المظهر الجميل.

إذا لم يكن لديك مكان خاص لتخزين ورق التواليت، فقم بإزالة العبوة واحتفظ باللفائف في حاويات أو سلال أو على أرفف خاصة. سوف تبدو جميلة جدا.

- خِرق معلقة على رف منشفة أو دلو

لا شك أن تجفيف الخرق المنزلية مهم وضروري، لكن إبقائها على هذا النحو بشكل دائم ليس فكرة جيدة. عندما تجف تمامًا، تذكر إبعادها عن الأنظار وتخزينها في خزانة أو حاوية منفصلة.

- سخان ضخم على الحائط

من المؤكد أن السخان الضخم لن يضيف الراحة إلى حمامك، وعلى الرغم من أن هذا الجهاز ضروري، يجب أن يكون مخفيًا.

لا يقتصر الأمر على تشويش المساحة الخاصة بك ويلوح في الأفق بشكل خطير، ولكنه يمنحك أيضًا الشعور بالتواجد في غرفة تقنية.

يمكنك تجهيز مكان منعزل للسخان باستخدام الستائر أو خزانة حائط، أو غيرها.

- تشققات أو دهان أصفر على المبرد

يتطلب المبرد القياسي المصنوع من الحديد الزهر المغطى بالطلاء الأبيض مزيدًا من الاهتمام. افحصه بشكل دوري بحثًا عن اللطخات والصدأ، وقم بإزالته من الغبار، وقم بتجديد الطلاء، لأنه بمرور الوقت، يكتسب الطلاء الأبيض صبغة صفراء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

- صابون سائل في عبوته الأصلية

تعد وفرة الزجاجات الملونة على الحوض مصدرًا للضوضاء المرئية، نوصي بصب السوائل في حاويات خاصة تتناسب مع تصميم حمامك.

يعد موزع المستشعر الأوتوماتيكي خيارًا جيدًا أيضًا. لا يترك أي بقع ويبدو أنيقًا جدًا.

- اللوف معلقة على الصنبور

من الأفضل العثور على مكان منفصل للإسفنج واللوف الملون بجوار الدش أو حوض الاستحمام. على سبيل المثال، يمكنك تعليقها على خطافات أو وضعها في وعاء بلاستيكي أو على رف.

- عناصر الإبداع

إن إضافة عناصر إبداعية إلى تصميم الحمام أمر محفوف بالمخاطر. هناك احتمال أن تبدو سخيفة وتتعارض مع المفهوم العام. الملصقات الزخرفية واللوحات والملصقات والزهور الاصطناعية كل هذه العناصر ستجعل حمامك يبدو قذرًا.

إذا كنت لا تزال ترغب في إضافة لمسة إبداعية إلى الداخل، فحاول استبدال العناصر الزخرفية المملة بأخرى مشرقة وغير عادية، أو أضف لهجة مشرقة على شكل فسيفساء أو بلاط ملون.

- سجاد من الألياف الدقيقة عالية الوبر

رخيصة لذا تتراكم الأتربة والشعر، وتصبح كريهة، فهي لا تتحمل درجات الحرارة العالية، لذا لا يمكن تجفيفها على المبرد ووضعها على أرضية دافئة.

بمرور الوقت، تصبح المادة مسطحة، وتتوقف عن امتصاص الرطوبة، وتبدو بشكل عام غير سارة.

- زجاج فرشاة أسنان

ربما لاحظت وجود بقع سوداء على مقبض فرشاة أسنانك أكثر من مرة. يتكون هذا العفن في قاع الزجاج بسبب تراكم الرطوبة والمخاط.

يجب غسل الزجاج وتعقيمه بانتظام، كما أنه يترك علامات على الحوض، والتي تحتاج أيضًا إلى التنظيف من وقت لآخر.

لا يُنصح بالاحتفاظ بفرشاة الأسنان لجميع أفراد عائلتك في كوب واحد: يمكن أن تنتقل البكتيريا بسهولة من فرشاة إلى أخرى عند ملامستها.