العناية بمحيط العين بأحدث الكريمات الثورية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:48 مساءً - الهالات السوداء، الانتفاخات، الخطوط الدقيقة والتجاعيد... هي من أبرز المشاكل الشائعة التي تصيب منطقة محيط العين، لا سيما مع التقدم في السن. ولمجابهتها، جمعنا لك عدداً من أحدث الكريمات الثورية التي تعالج هذه المشاكل مجتمعة، لتنعمي بعيون مشرقة وبشرة شابة خالية من العيوب والشوائب.



Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex من إيستي لودر

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex



يعالج كريم العين هذا من إيستي لودر،مجموعة من المشاكل التي يصاب بها محيط العين، لا سيما الانتفاخات، الهالات السوداء، الخطوط الدقيقة والتصبغات... فقد صمم بتقنية إصلاح خاصة تعمل على تحسين علامات الشيخوخة المتعددة، وترطيب البشرة بعمق ومكافحة الأضرار الناتجة من الجذور الحرة.

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RoC Retinol Correxion Anti-Aging Eye Cream من روك

RoC Retinol Correxion Anti-Aging Eye Cream



إن كريم العين هذا من روك غني بالريتينول، الذي يعد أحد المكونات المضادة لشيخوخة البشرة، وبالتالي يمتلك فاعلية كبيرة في مكافحة علامات الشيخوخة في محيط العين. كما تحتوي تركيبته على مكونات مرطبة للبشرة، وهو لطيف على البشرة ولا يسبب أي احمرار أو آثار جانبية أخرى.



Tatcha The Pearl Tinted Eye Illuminating Treatmentمن تاتشا

Tatcha The Pearl Tinted Eye Illuminating Treatment

إن هذا المستحضر المخصص للعناية بمحيط العين، مشبع ببروتينات اللؤلؤ المشتقة من قشرة لآلئ أكويا اليابانية. كما يشتمل على مركب مضاد لشيخوخة البشرة يتكون من الشاي الأخضر والطحالب والأرز وأكسيد التيتانيوم، وهي مكونات تعمل على تفتيح الهالات السوداء تحت العين.

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Clinique Moisture Surge Eye من كلينيك

Clinique Moisture Surge Eye

الجفاف يؤدي في معظم الأحيان الى الظهور المبكر للخطوط الدقيقة والتجاعيد، وخصوصاً في محيط العين، لذلك إن كنت تعانين من جفاف البشرة، بإمكانك تجربة كريم العين من كلينيك Clinique Moisture Surge Eye، فهو يتميز بقوامه الهلامي الذي يذوب في البشرة ليرطبها في الأعماق، ويعمل على مكافحة ظهور الخطوط الدقيقة حول العين. كما يشتمل على زبدة الصبار النقية التي تحبس الرطوبة داخل الجلد.



Drunk Elephant C-Tango Multivitamin Eye Cream من درانك إلفنت

Drunk Elephant C-Tango Multivitamin Eye Cream



يجعل كريم العين هذا من درانك إلفنت منطقة العين مشرقة ومشدودة مع الاستخدام المنتظم، وذلك بفضل احتوائه على الفيتامين سي الذي يحارب تلف البشرة وتغير لونها. كما تشتمل تركيبته على مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى والمرطبة للبشرة، مثل السيراميد والفيتامين E والببتيدات.



SkinCeuticals A.G.E. Eye Complex من سكينسوتيكال

SkinCeuticals A.G.E. Eye Complex



يحتوي كريم العين هذا من سكينسوتيكال، على نسبة عالية من الدهون التي تكفي للحفاظ على رطوبة بشرة محيط العين طوال اليوم. كما يحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة المقاومة لشيخوخة البشرة.

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