الامارات | كريم والسقا وعز وتامر يدخلون ماراثون صراع الملايين

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم والسقا وعز وتامر يدخلون ماراثون صراع الملايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن صناع السينما المصرية بعد موسم صيام طويل عن طرح الأفلام الضخمة إنتاجياً وذات الشعبية الجماهيرية، قرروا فجأة استغلال فتح دور العرض المصرية وإلغاء الحظر المؤقت، وطرح أضخم الأفلام التي كانت مجهولة المصير منذ أشهر طويلة، والمجازفة بما يقرب من مليار جنيه مصري في سوق السينما في موسم دمج فيه السينمائيون الصيف مع عيد الأضحى، ليصبح الموسم الأضخم على الإطلاق في تاريخ السينما الحديث بعد جائحة كورونا وربما قبلها.

وستطرح أعمال نجوم كبار في وقت واحد دون مراعاة التوازن في توقيت العرض أو إرجاء بعض الأفلام لوقت آخر خوفاً من المجهول وما يخفيه فيروس كورونا وموجاته المتتابعة في الأشهر المقبلة، ليتخلص كل منتج من عبء ملايين مركونة بالعلب، ويطرح فيلمه في ظروف هي الأفضل منذ وقوع الجائحة في مارس 2020.

وهناك أفلام ضخمة تأكد عرضها سينمائياً وبدأ طرحها بالفعل رغم أن هناك أسابيع تفصلنا عن موسم عيد الأضحى، وربما تذرع صناع السينما بأن هذا يمكن أن يسموه موسم الصيف، حيث يبدأ قبل موسم العيد، وبدأ الماراثوان الكبير بالعرض الخاص لفيلم النجم تامر حسني «مش أنا» خلال الأيام الماضية،وهو فيلم ينتمي إلى أعمال الكوميديا الاجتماعية، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسني، الذي تربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها، ويجد حسن نفسه بشخصيتين متصارعتين في الوقت نفسه، ما يتسبب في مواقف كوميدية، وكان قد تم عرض البرومو الدعائي للفيلم خلال الأيام الماضية، وحقق أكثر من 13 مليون مشاهدة في يومين، وكان من المقرر عرض الفيلم في رأس السنة ولكن تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

«الإنس والنمس»

وبعد غياب سينمائي يخوض النجم محمد هنيدي الماراثون الصيفي بتجربة كوميدية مختلفة من خلال فيلم «الإنس والنمس»، والذي تم تأجيله أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويشارك في البطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، شريف دسوقي، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة. ويجسد هنيدي خلال أحداث العمل شخصية موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهٍ، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي التي تظهر في دور عفريتة ويتزوجها في النهاية.

كوميدي رومانسي

ويدخل السباق بقوة النجم كريم عبدالعزيز بفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وهو فيلم اجتماعي كوميدي رومانسي تم تصويره منذ أكثر من عام ولم يجد منتجه وائل عبدالله فرصه لعرضه طوال أزمة كورونا، خصوصاً أن الفيلم تخطت ميزانيته 70 مليون جنيه.

والفيلم بطولة دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عمرو عبدالجليل ومحمود حميدة وشيماء سيف وأحمد فهمي، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

ويجسد كريم عبدالعزيز في العمل شخصية إعلامي يتنكر في عدد من الشخصيات لكشف معاناة الأزواج في مرحلة ما قبل الطلاق، وسيطرح الفيلم يوم 7 يوليو.

«العارف»

وبعد كريم عبدالعزيز بأسبوع يطرح النجم أحمد عز فيلمه الجديد «العارف» يوم 14 يوليو.

فيلم العارف بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

ويدور حول الحرب الإلكترونية وحيل الاختراق من القراصنة الإلكترونيين في وقتنا الحالي، ويجسد عز شخصية شاب يدعى يونس يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويسرق أحد البنوك عن طريق الانترنت فيتعرض لحرب طاحنة مع إحدى العصابات الخطيرة.

أما فيلم «العنكبوت» لأحمد السقا فهو من أكثر الأفلام التي تعرضت للخطر بسبب جائحة كورونا، حيث تم تأجيل عرضه أكثر من مرة على مدار ما يقرب من عام ونصف.

والفيلم مرشح بقوة لينافس في أفلام عيد الأضحى 2021. ومن الأفلام المهمة أيضاً فيلم «قمر 14» الذي من المقرر أن يشارك بموسم عيد الأضحى، وقد تعرض الفيلم للتأجيل بسبب أزمة فيروس كورونا أكثر من مرة، ويدور الفيلم حول خمس قصص حب مختلفة على نمط فيلم هيبتا، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وتقرر أيضاً طرح فيلم «موسى» في دور العرض في عيد الأضحى، ويدور حول روبوت يتم اختراعه، وهو أول روبوت في الشرق الأوسط، وبعدها يمر الأبطال بالعديد من المفارقات والأحداث، والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وإياد نصار ومحمود حافظ، وأسماء أبواليزيد، وأحمد مالك، وسارة الشامي، وسمر مرسي، وصبري فواز، وعمر الشناوي، ومحمد لطفي، وعدد من الفنانين كضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك أكرم حسني في السباق هذا الصيف بفيلم «العميل صفر»، وتشاركه نيللي كريم بطولة العمل، الذي يتبقى به عدد قليل من المشاهد يتم تصويرها حالياً، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ومن المقرر أيضاً عرض فيلم «تسليم أهالي»، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة، وهو بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، لوسي، أوتاكا، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

«شنطة بيومي فؤاد»

تقرر عرض الفيلم الكوميدي الجديد «الشنطة»، قبل العيد، ويقوم ببطولته بيومي فؤاد ويجمعه بكل من دينا، وشيرين، وشريف دسوقي، ومحمد عبدالعظيم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، ومن إخراج أحمد البدري.

ويعرض قريباً أيضاً فيلم «سقراط ونبيلة»، بطولة أشرف عبدالباقي، والذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولة العمل أحمد فتحي، دينا، سامي مغاوري، شريف دسوقي، محمد فهيم، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، وهو من سيناريو وحوار عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.

• طرح أفلام ضخمة كانت مجهولة المصير منذ أشهر طويلة، والمجازفة بما يقرب من مليار جنيه مصري في سوق السينما.

• خوفاً من المجهول وما يخفيه فيروس كورونا، ستُطرح أعمال نجوم كبار في وقت واحد دون مراعاة التوازن في توقيت العرض.

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