لا ترميها بعد الآن.. إليك 6 طرق لاستخدام قشور البصل بفعالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد البصل جزءًا أساسيًا من طبخنا اليومي، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدامه، فإننا نتخلص في الغالب من القشرة الخارجية ونغسلها ونستخدمها في طهي أطباقنا الشهية، لكنك ستندهش عندما تعرف أن قشور البصل يمكن أن تصنع عجائب حياتك اليومية.

من إضافة نكهة فريدة إلى الخبز إلى إعطاء شعرك الباهت اللمعان المثالي، ستغير هذه الاختراقات الفعالة الطريقة التي تنظر بها إلى هذه القشور، لذا، إذا كنت تتخلص أيضًا من قشور البصل ، فتوقف واقرأ هذا التقرير لأن لدينا بعض الاختراقات المذهلة التي ستبسط حياتك، وفقا لموقع indiatimes.

قشر البصل للشعر الرمادي

قد يبدو هذا وكأنه خدعة، ولكن يمكنك في الواقع تلوين وتغطية اللون الرمادي الخاص بك في بضع دقائق فقط باستخدام هذا الاختراق الرائع، خذ 2-3 بصل متوسط الحجم واحتفظ بالقشور في طبق، لجعل هذا اللون الطبيعي للشعر، تحتاج إلى مقلاة حديدية، قم بتسخينها على نار متوسطة وأضف قشور البصل، واستمر في رمي القشور على نار متوسطة إلى عالية حتى تتحول القشور إلى متفحمة وأسود، أطفئ اللهب، واطحنه إلى مسحوق ناعم أو فقط اسحقه وصفيه من خلال غربال، يمكنك مزج هذا المسحوق مع جل الصبار أو زيت الشعر وتطبيقه، يمكن أن تكون صبغة الشعر السريعة هذه حلاً مثاليًا للون الشعر الفوري، ومع ذلك، قد يتلاشى هذا اللون مع غسلة واحدة أو اثنتين.

توابل مثالية

قشور البصل مليئة بالنكهات الجيدة وإضافة مسحوق قشر البصل المجفف / المحمص إلى أطباقك الشهية يمكن أن يبرز نكهة الحساء.

شاي البصل لتسكين الآلام

إذا كنت تتعامل مع شد عضلي أو ألم أو آلام في الجسم ، فإن شرب شاي قشر البصل يمكن أن يساعد في التئام الألم.،ما عليك سوى غلي القليل من قشور البصل مع الماء، وشرب هذا الشاي قبل النوم، فهذا سيساعد في تخفيف آلام العضلات.

قشر البصل للنوم

نعم، قد يبدو هذا مفاجئًا، لكن صنع شاي بسيط باستخدام قشور البصل يمكن أن يحفزك على النوم. محملة بخصائص L-tryptophan ، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية، والذي يعمل كمهدئ طبيعي، يمكن لهذا الشاي البسيط المصنوع من قشور البصل أن يساعد في الواقع في النوم وهدوء أعصابك.

البصل لنمو الشعر

إذا كنت تعبت من الشعر الجاف الباهت أو تساقط الشعر الزائد، فإن هذا المكون المصنوع من قشر البصل يمكن أن يصنع العجائب لشعرك.

البصل مليء بالكبريت الذي يساعد في نمو الشعر بشكل فعال ووقف تساقط الشعر، تحتاج فقط إلى بعض قشور البصل، وقم بغليها في الماء، بمجرد أن يتحول لون المزيج إلى اللون البني، اطفئ اللهب واحفظه في زجاجة، واستخدمه على فروة رأسك وشاهد التغيير.

سماد كبير للنباتات

حافظ على تخزين قشور البصل في قدر كبير واتركها تتحول إلى سماد طبيعي، معبأ بالعناصر الغذائية، فإن إضافة هذا السماد العضوي يمكن أن يساعد في نمو النباتات الخاصة بك.