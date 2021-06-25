4 فواكه يجب على مرضى السكر تجنبها.. بينها البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا بالنسبة لمرضى السكري، فإنهم عادة ما يكونون قلقين للغاية بشأن تناول السكر في نظامهم الغذائي اليوميا، بما في ذلك الفاكهة التي يتناولونها، والتي تُعرف بأنها غذاء جيد جدًا للجسم بسبب محتواها الغذائي المتنوع، لكن البعض منها يحتوي على نسبة عالية من السكر.

ونستعرض فيما يلي بعض أنواع الفاكهة التي يجب على مرضى السكر تجنبها، وفقًا لما أوردته ميديكال نيوز توداي.

-الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

يشير مؤشر نسبة السكر في الدم GI إلى أي مدى يمكن لطعام معين أن يرفع نسبة السكر في دم الشخص بعد تناوله، فإذا كان الطعام يحتوي على درجة مؤشر جلايسيمي بين 70 و 100 ، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر.

ومن بين الفواكه التي تم تسجيلها في هذا النطاق: البطيخ، التمور المجففة، الأناناس، الموز الناضج، لذا يجب عليهم الحد منه باعتدال، فقد يكون تناول كميات كبيرة من الفاكهة ذات مؤشر GI منخفض أكثر ملاءمة للأشخاص المصابين بداء السكري، والتي تتضمن بعض الفواكه منها: الكرز، والتفاح، والبرتقال، والخوخ، والفراولة .

-الفواكه الغنية بالكربوهيدرات

وفقًا لمؤسسة Diabetes UK ، فإن كمية الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص لها أكبر تأثير على مستويات السكر في الدم، فإذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، عليه تحديد محتوى الكربوهيدرات في نظامه الغذائي، بما في ذلك في حالة الفاكهة.

وتحتوي بعض الفواكه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بما في ذلك التفاح أو الموز أو المانجو أو البرتقال أو التمر.

-عصير الفاكهة

تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن شرب عصير الفاكهة يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة، ومع ذلك، تختلف الأمور عندما يأكل شخص ما فاكهة كاملة، حيث يؤدي مزيج الألياف والسكريات البسيطة في الفاكهة إلى إبطاء امتصاص السكر في الدم عندما يأكل الشخص فاكهة كاملة.

تبحث ورقة بحثية بعنوان "استهلاك الفاكهة وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: نتائج من ثلاث دراسات جماعية طولية محتملة" في كيفية تأثير استهلاك الفاكهة على احتمالية إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفاكهة الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة، أما الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر من عصير الفاكهة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ووجدت دراسة أخرى عام 2017 بعنوان "استهلاك الفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمرض السكري ومضاعفات الأوعية الدموية لمرضى السكري، أن استهلاك الفاكهة الطازجة يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2. مرضى السكر الذين يتناولون الفاكهة الطازجة بشكل منتظم لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-الفاكهة المجففة

الفواكه المجففة مع السكر المضاف شيء يجب على مرضى السكري تجنبه، وذلك لأن مستويات السكر في الفاكهة ستزيد ويمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، لا تزال الفواكه المجففة بدون سكر مضاف آمنة للاستهلاك.

وجدت دراسة بعنوان "المكسرات والفواكه المجففة وآثارها المفيدة على مرض السكري من النوع 2" علاقة إيجابية بين تناول المكسرات والفواكه المجففة في الوقاية من مرض السكري من النوع 2. وتؤكد جمعية السكري (ADA) أن الفاكهة المجففة يمكن أن تكون مفيدة اختيار لمرضى السكر، ولكن يجب أن يشاهدوا الحصص التي يأكلونها.