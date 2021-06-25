محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البنجر من الخضروات التي لها العديد من الفوائد الصحية على جسم الإنسان، حيث يساعد تحسين صحة الجلد، وخفض ضغط الدم.

وهناك 9 أسباب تدفعك لتناول البنجر مرة في الأسبوع، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "stylecraze".

- تأخير علامات الشيخوخة المبكرة:

يحتوي البنجر على فيتامين أ والكاروتينات، واللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة ويمكن أن تلعب دورًا في حماية جلد الإنسان من أشعة الشمس.

بالإضافة إلى، احتوائه على مركب الفينول الذي يساعد في تأخير علامات الشيخوخة.

- تحسين صحة الجلد:

بفضل احتوائه على فيتامين أ الذي يحافظ على صحة الأغشية المخاطية ويحسن صحة الجلد، وتشير الدراسات إلى أن الخلايا الليفية الجلدية تحتاج إلى فيتامين ج لتكوين الكولاجين، كما يحمي فيتامين ج البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

- مفيد للنساء الحوامل:

يعتبر البنجر مفيدًا للنساء الحوامل، وذلك بسبب محتواه من النترات، كما يساهم حمض الفوليك، على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل.

- خفض ضغط الدم:

في دراسة أجريت في جامعة كوين ماري في لندن، وجد أن عصير البنجر يخفض ضغط الدم في غضون أربعة أسابيع، نظرا لاحتوائه على النترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وفي هذه العملية تتوسع الأوعية الدموية.

- الوقاية من السرطان:

بسبب محتواه من البيتانين، لذا يساعد تناوله على منع سرطان الثدي والبروستاتا.

- تعزيز صحة الكبد:

بفضل وجود الكالسيوم والبيتين وفيتامين ب والحديد ومضادات الأكسدة، لذا يساهم تناوله الحفاظ على صحة الكبد.

كما يحتوي على البكتين الذي يمكن أن يزيل السموم التي تم إزالتها من الكبد.

- محاربة الالتهابات:

يعد البنجر وخاصة في شكل عصير فعالًا في علاج الالتهاب، ووجدت دراسة مصرية أخرى أن مستخلص الشمندر، يمكن أن يعالج الالتهاب في الكلى.

يمكن أن تكون الفولات والألياف والبيتالين، مسؤولة عن خصائص البنجر المضادة للالتهابات.

- يتحكم في مستويات السكر في الدم:

وفقًا لدراسة أيسلندا، يمكن للألياف الموجودة في البنجر أن تقلل من ارتفاع السكر في الدم.

- الهضم بشكل أفضل:

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية، لذا يساهم استهلاكه في تحسين حركة الأمعاء، وتعزيز الجهاز الهضمي.