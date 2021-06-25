الامارات | «مايكروسوفت» تطلق «ويندوز 11»..هذه مزاياه الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تطلق «ويندوز 11»..هذه مزاياه الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاحت شركة مايكروسوفت الستار عن نظام التشغيل الجديد «ويندوز 11». ويسمح نظام التشغيل الجديد بعمل تطبيقات «أندرويد» على سطح المكتب.

ووعد مدير قسم المنتجات بالشركة بانوس باناي بتحديثات أمان أسرع وأصغر حجمًا، في استجابة لشكاوى متواترة من مستخدمي النظام.

ويسمح نظام تشغيل «ويندوز 11» لمستخدميه بإنشاء أكثر من سطح مكتب واحد - للعمل، واللعب، فضلاً عن الواجهة الرئيسية.

وسيتاح نظام «ويندوز 11» كتحديث مجانيّ لمستخدمي "ويندوز 10"، على أن بعض الأجهزة لن تمتلك الإمكانيات المطلوبة ومن بينها سعة تخزين لا تقل عن 64 غيغابايت، فضلا عن سعة ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

ومن التغيّرات الشكلية في «ويندوز 11»، ظهور أيقونة قائمة «ستارت» في منتصف شريط المهام السفلي على سطح المكتب بدلا من مكانها على الجانب الأيسر.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا إصدار نظام التشغيل الجديد بأنه «علامة فارقة في تاريخ نظام ويندوز»، أمّا جيوف بلابر، المحلل في شركة "سي سي إس إنسايت"، الاستشارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فقال إنه لا يعتبر الإصدار «خطوة ثورية». ورأى بلابر أن «ويندوز 11» نسخة مكررة تشير إلى احتياج نظام تشغيل ويندوز إلى طموح أكبر، بدلا من عمل تغييرات على نُسخ سابقة».

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