9 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن للحصول على جسم مثالي ورشيق، لذا هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن لا يجب تجاهلها، كما أورد موقع "eatthis".

1- السلمون البري:

السلمون غني بالبروتين والزنك وفيتامينات ب وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويعزز البروتين الشبع والتمثيل الغذائي، لذلك قد يشعر المرء بدرجة أقل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة وتناول الطعام بلا وعي، تدعم فيتامينات ب التمثيل الغذائي الصحي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، في حين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تدعم تقليل الالتهابات ويمكن أن يؤدي الالتهاب إلى احتباس الماء واختلال التمثيل الغذائي.

2- السبانخ:

هذه الأوراق الخضراء القوية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية والألياف، كما تعمل كل هذه العناصر الغذائية لدعم التمثيل الغذائي الصحي للطعام الذي نتناوله، ودعم الشبع بعد الوجبات، وتقليل الالتهاب.

3- التوت:

التوت يوفر الألياف، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والسعرات الحرارية، لذا يعتبر خيارًا مغذيًا.

4- الفراولة:

تعتبر الفراولة خيارًا ممتازًا آخر مليئ بالألياف وفيتامين C، كما يمكن أن تدعم الفراولة جهود إنقاص الوزن مع إبقائك راضيًا وشبعًا.

5- الأفوكادو:

الدهون ضرورية لعملية التمثيل الغذائي الصحية، وإذا لم نأكل ما يكفي من الدهون، فقد يتباطأ التمثيل الغذائي لدينا، ولن تتمكن خلايانا من التواصل والعمل، كما يوفر الأفوكادو دهونًا صحية ومضادة للالتهابات لدعم التمثيل الغذائي الصحي مع توفير الألياف أيضًا، بالإضافة إلى أن الدهون والألياف تساعد في دعم مستويات السكر في الدم الصحية ووزن الجسم الصحي.

6- بذور الشيا:

يمكن أن يساعدك رش بذور الشيا على الزبادي أو إضافتها إلى عصير في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، وذلك لأن بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وجميع العناصر الغذائية الثلاثة ضرورية لعملية التمثيل الغذائي الصحي، والشهية المتوازنة، وتقليل الالتهابات.

7- زيت الزيتون:

زيت الزيتون يوفر الأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لعملية التمثيل الغذائي الصحي وتنظيم السكر في الدم، وتعد السيطرة على نسبة السكر في الدم هي عنصر أساسي للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، كما أن الدهون الصحية من زيت الزيتون تدعم هذا الهدف.

8- البطاطا الحلوة:

هذه الخضروات الجذرية غنية بمضادات الأكسدة والألياف لدعم مستويات الالتهاب الصحية والتمثيل الغذائي الصحي، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع بعد الوجبات بما يحتويه من كربوهيدرات صحية معقدة للطاقة والألياف.

9- البطاطس:

توفر البطاطس الألياف الأساسية لإبقائنا مشبعين بعد الوجبات، كما أنها غنية أيضًا بالمعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أن البطاطس تساعد على دعم التمثيل الغذائي الصحي للأطعمة التي نتناولها، وتقليل احتباس الماء، والتواصل الصحي بين خلايانا.