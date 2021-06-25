أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان أسوان الدولي.. الأصفر يطغى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

انطلق حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، مساء الخميس، والذي يحمل اسم "دورة النيل"، في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما. وتألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأضواء والتي نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية:

- إلهام شاهين:

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللونين الأسود والأبيض، ونسقت معه شال باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- بوسي شلبي:

طلت الإعلامية بوسي شلبي بفستان باللون الأحمر كت دون أكمام، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا جريئا، ونسقت معه كلاتش وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

- ريم البارودي:

تألقت الفنانة ريم البارودي بفستان باللون الأصفر الشمسي، بقصة الكم الواحد، ووضعت مكياج ناعما، واختارت أترك خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط طويلة، إضافة إلى كلاتش باللون الفضي.

- هنا شيحة:

كما ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر المسطردة، كت وبدون أكمام، وتمز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر. واعتمدت مكياج ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق.

- دينا:

كما ارتدت الراقصة الاستعراضية دينا، فستانا قصير باللون المستردة تميز قصته بأكمام واسعة وحرف الـv من عند الصدر ومزين بالتطريز، ونسقت معهم شنطة بمزيج من اﻷلوان المبهجة.

ووضعت مكياجاً قوياً واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.