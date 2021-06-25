بإطلالة فرعونية.. درة تتألق في أحدث ظهور لها بمهرجان أسوان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من أحدث إطلالتها خلال مشاركتها فاعليات حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي لسينما المرأة.

وظهرت درة خلال الحفل الذي أقيم أمس الخميس، مرتدية فستانًا باللون الأبيض يحمل تصميمًا فرعونيًا، مكشوفًا من الاكتاف وتوسطه حزام ذهبي على التراث المصري القديم ذاته، مع تسريحة شعر انسيابية، فاختارت أن تتركه منسدلًا على الاكتاف.

وأبرزت إطلالتها الفرعونية عبر وضع لمسات من الإكسسوارات الذهبية منها الكولية العيض حول الرقبة والأسورة، منسقة مع الإطلالة حقيبة يد تحمل نفس لون الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اختارت وضع لمسات من المكياج الناعم ذو الألوان الترابية.