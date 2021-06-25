كورونا اليوم: موعد استعادة الشم.. و4 أعراض للإصابة بالفيروس بعد تلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-الصحة العالمية: سلالة "دلتا" لفيروس كورونا أكثر انتقالا بمرتين على الأقل

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، التي تحمل اسم "دلتا" أكثر انتقالا بمرتين مقارنة مع سابقاتها.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن سلالة "دلتا"، التي تم رصدها لأول مرة في الهند، موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

-موعد استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب الإصابة

أفاد باحثون أن معظم الأشخاص الذين يفقدون حاسة الشم بسبب فيروس كورونا ستعود لهم بعد مرور عام من الإصابة.

وأظهرت تجربة جارية لحوالي 100 شخص فقدوا حاسة الشم في أوائل عام 2020 أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يعود، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".

4 أعراض جديدة لـ"كورونا" تكشف عن الإصابة بالفيروس بعد تلقي اللقاح

حذر الخبراء من أنه لا يزال بإمكان الأشخاص الإصابة بكورونا حتى بعد الحصول على اللقاح، وفي هذه الحالة، ستكون شدة الإصابة لدى الفرد أقل بكثير، ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر، وفقًا لما ذكره موقع thehealthsite.

ومن أعراض كورونا، عند الإصابة بعد تلقي اللقاح، والتي يجب على الناس الانتباه إليها: "العطس المستمر- صعوبة التنفس- تورم الغدد- ألم في الأذن".