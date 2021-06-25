10 طرق يخبرك بها جسمك بوجود مشكلة صحية.. منها اشتهاء الملح وكثرة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يقول الخبراء إن الرغبة في مضغ الثلج أو تناول شيء مالح طوال الوقت يمكن أن تكون علامة على مشكلة صحية أو نقص في المعادن والفيتامينات، وهذا هو السبب في أنه من الجيد دائمًا الانتباه إلى أي عادات جديدة تتطور في صحتك، خاصة إذا نشأت فجأة من العدم.

لذا وضعنا قائمة بالأشياء التي قد يحاول جسمك إخبارك بها على أمل مساعدتك على عيش حياة طويلة وسعيدة، وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- الشعور بالزحف في ساقيك:

إذا كان لديك أحاسيس غريبة في ساقيك وقدميك مثل الزحف أو الرغبة في الحركة، فقد يكون ذلك من أعراض متلازمة تململ الساق، هذا الاضطراب طويل الأمد وغالبًا ما تشعر بهذا الانزعاج ليلاً عندما تحاول الحصول على قسط من الراحة.

2- سماكة الجلد:

لا تتجاهل مشاكل البشرة أو تقلل من شأنها، عندما يصبح الجلد سميكًا وتشعر بالحكة، يمكن أن يكون ذلك علامة على مجموعة من المشاكل الداخلية مثل الاضطراب الهرموني أو الأكزيما أو الحساسية، ويمكنك إجراء بعض اختبارات الدم إذا استمرت هذه المشكلة أو إذا بدا أنها تزداد سوءًا.

3- تغيير في خط اليد، وفقدان حاسة الشم والكوابيس:

من المحتمل أن الجميع قد سمع بمرض باركنسون ولكن لا يعرف الكثير منا أعراضه، حذر الأطباء من أن الهزات، وبطء الحركة، وقلة النوم إلى جانب الكوابيس، والتغيرات في الكلام والكتابة يمكن أن تكون علامات على المرض.

4- الغضب والسلوك العدواني:

لا تكون نوبات الغضب دائمًا نتيجة لشخصيتك، في الواقع، يمكن أن يكون مرتبطًا بالاكتئاب، كما يقول بعض الباحثين، وفقًا لهم، لا يتعلق الاكتئاب دائمًا بنقص الطاقة أو الشعور بالحزن، يمكن أن يكون لديك سلوك عدواني أيضًا.

5- كثرة النوم:

يقول الأطباء إن هذا الاضطراب يسمى فرط النوم، وقد ينجم عن أشياء تثبت أنه ليس مجرد تعب، قد تسبب بعض أمراض المناعة الذاتية الشعور بالرغبة في النوم في أي مكان تقريبًا، أيضا، تناول المشروبات الكحولية قبل النوم قد يسبب هذا التأثير.

6- تغيرات في لون العين:

إذا كانت هناك حلقة بيضاء أو رمادية حول قرنية العين، فقد تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، كما لاحظ الأطباء، أن الحلقة غير مؤذية بحد ذاتها ولها تأثير بصري فقط.

7- اشتهاء الملح:

لا بأس أن تحب الطعام المالح ولكن عندما لا يمكنك التحكم فيه بعد الآن ويصبح الطعام المالح الشيء الوحيد الذي تريده، فقد حان الوقت لتسأل نفسك عن السبب، يمكن أن يشير ذلك إلى نقص الحديد أو فقر الدم أو الجفاف أو متلازمة ما قبل الحيض، وفقًا لمصادر طبية.

8- النسيان والتعب:

أحيانًا يخلط الناس بين هذا وبين الاكتئاب لأنه يبدو أنك متعب جدًا وسئمت كل شيء بحيث لا تملك الطاقة لتذكر الأشياء، يشارك الأطباء أنه من الأفضل عدم تجاهل مثل هذه الحالة لأنها يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في هرمون الغدة الدرقية في الجسم، يمكنك أيضًا زيادة الوزن والشعور بالبرد.

9- الشعور بالعطش دائما:

يقول المختصون إنه ليس من الطبيعي أن تشعر بالعطش طوال الوقت، هناك بعض الحالات التي يمكن أن ترتبط فيها بالطعام الذي تتناوله، لذا تحقق لمعرفة ما إذا كنت تتناول الكثير من المنتجات الحارة أو المالحة، يمكن أن يكون العطش المستمر أيضًا علامة على مرض السكري أو الحمل.

10- الرغبة في مضغ الثلج:

يمكن تفسير الرغبة في مضغ الثلج بسهولة وقد تكون أكثر من مجرد عادة، أظهرت بعض الأبحاث أن نقص الحديد أو فقر الدم قد يكون سبب هذه الرغبة غير العادية، وقد ترغب في إجراء بعض اختبارات الدم للتحقق ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى البدء في تناول المكملات الغذائية أم لا.