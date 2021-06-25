فوائد زيت بذور الفراولة للشعر لن تتوقعيها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 04:34 مساءً - الفراولة أحد أنواع الفواكه اللذيذة التي لا تقتصر فوائدها على الجسم والبشرة، وإنما الشعر أيضاً. فالزيت المستخرج من بذور الفراولة مفيد جداً لصحة الشعر، نظراً الى غناه بالفيتامين E والأوميغا 3 والأحماض الدهنية الأساسية، والأحماض المضادة. ومن أبرز فوائده، محاربة قشرة الرأس وتساقط الشعر، تكثيف الشعر، وجعل الشعر الخشن ناعماً كالحرير. وفي ما يلي نرصد لك أبرز فوائد زيت بذور الفراولة للشعر وكيفية استخدامه.

أبرز فوائد زيت بذور الفراولة للشعر وكيفية استخدامه



يعالج قشرة الرأس

زيت بذور الفراولة غني بالفيتامينات المفيدة للشعر



زيت بذور الفراولة غني جداً بالأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في شفاء خلايا جلد فروة الرأس، وبالتالي التخلص من قشرة الرأس بشكل نهائي. كل ما عليك فعله هو خلط بضع قطرات من زيت بذور الفراولة، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، والقليل من اللبن الرائب. حركي الخليط جيداً وطبقيه على شعرك، واتركيه لمدة ساعة كاملة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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يمنح الشعر لمعاناً طبيعياً جذاباً

زيت بزر الفراولة خفيف جداً على الشعر مقارنة بالزيوت الأخرى



زيت الفراولة خفيف جداً بطبيعته، لذلك بإمكانك وضعه على شعرك وتركه من دون الحاجة الى غسله بالشامبو، فهو سيجعل شعرك يبدو لامعاً وغير دهني. وللحصول على شعر لامع وناعم كالحرير، اخفقي بيضة واحدة وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الفراولة وملعقة كبيرة من المايونيز. ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

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يحارب الشعر التالف

زيت بذور الفراولة لمعالجة تلف الشعر



تلف الشعر وتضرره ينتجان غالباً إما من تلف فروة الرأس أو بسبب افتقاد الشعر الى الفيتامينات والمعادن الضرورية. ولأن زيت بذور الفراولة غني بالعديد من تلك الفيتامينات والمعادن، فهو الحل الأمثل والطريق الأسرع لمحاربة الشعر التالف والحصول على شعر صحي رائع. يكفي أن تدلكي شعرك بالقليل من زيت بذور الفراولة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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يجعل الشعر الخشن ناعماً كالحرير

زيت بذور الفراولة طريقة فعالة جداً لتحويل الشعر الخشن الى شعر صحي وقوي



يعد زيت بذور الفراولة طريقة فعالة جداً لتحويل الشعر الخشن الى شعر صحي وقوي. يكفي فقط أن تمزجي ثلاث ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا وخمس ملاعق صغيرة من زيت بذور الشعر، وتطبقي المزيج على فروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه وتركه لمدة ساعة كاملة. بعدها، شطفي شعرك بالماء الفاتر وجففيه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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