صيحة لا يمكن تجاهلها هذا الصيف.. تعرّفي إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 04:34 مساءً - مما لا شك فيه أنّ موسم الصيف يعد بالكثير من الاتجاهات خاصة وان الناس مشتاقون الى الخروج والتباهي بملابسهم الأنيقة بعد عام من الحجر والتباعد الاجتماعي .

لقد تفنن المصممون في اعتماد صيحة التاي داي، فالثياب التاي داي اي المموجة بألوان باهتة تبدو بوهيمية الطراز ومن النوع العصري العملاني.



من هم المصممون الذين اعتمدوا هذه الصيحة؟



من أبرز المصممين الذين أطلقوا تصاميمهم من بلوزات وتيشيرت وجمبسوت وتنانير واعتمدوا هذه الصيحة هم فرساتشي وإيمانويل أونغارو وستيلا مكارتني وسان لوران وغيرهم...

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كيف نرتدي التاي داي؟



اليك أبرز 10 طرق لتنسيق هذه الصيحة:



ارتدي الجمبسوت التاي داي من القطن العضوي، بألوان ترابية أو نيود ممزوجة بالأبيض

جمبسوت من ستيلا مكارتني -الصورة من موقع الدار الالكتروني



ارتدي السروال العملي الواسع تاي داي مع بلوزة مطبعة بالرسوم وضعي الحقيبة الجلدية على خصرك.

زي من فرساتشي - الصورة من موقع الدار الالكتروني



ارتدي الهودي أي السترة القصيرة المزادنة برباط مع تنورة من الدنيم الفضفاض ذي الثنيات.

زي من فرساتشي - الصورة من موقع الدار الالكتروني

ارتدي السترة المموجة من نوع تاي داي باللونين الأبيض والكحلي مع السروال الجلدي المستقيم الأسود. وانتعلي الصندل العالي المرصع بالأحجار البراقة.

زي من روبيرتو كافالي -الصورة من موقع الدار الالكتروني



نسّقي الكنزة المموجة باللونين البرتقالي والزهري المزدان بنقاط بيضاء مع سروال عملي أبيض وحذاء مفتوح أخضر.

الزي من ستيلا مكارتني-

الصورة من موقع الدار الالكتروني.



نسقي التنورة المموجة الصفراء مع بلوزة قصيرة مموجة وعقد مزدان بالنقود المعدنية مع حذاء مفتوح مماثل من باكو رابان.

الزي من باكو رابان لصيف 2021-

من موقع الدار الالكتروني



اعتمري القبعة التي تشبه ما يرتديه الصيادون مع بلوزة تاي داي وزيني عنقك بعقد يجسّد السلاسل المعدنية.

القبعة من باكو رابان-من موقع الدار الالكتروني



ارتدي المايوه بنقشة التاي داي من قطعة واحدة او قطعتين ويمكنك تنسيقه مع هذا الحذاء المزدان بالقطع المعدنية من باكو رابان.

زي سباحة من ماركة غاني-الصورة من موقع الدار الالكتروني

زي سباحة من غاني-الصورة من موقع الدار الالكتروني

حذاء من باكو رابان -

الصورة من موقع الدار الالكتروني

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