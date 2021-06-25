تصاميم هاني البحيري وقفاطين في عرض الشرق بمراكش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 04:34 مساءً - حرص معرض الأزياء الشرقية" اورينتال فاشن شو" ،على تنظيم الدورة 37 للمعرض والاحتفاء بالاناقة العربية والشرقية من خلال ابداعات مصممين من مصر والمغرب على راسهم هاني البحيري بحضور النجمتين ليلى علوي والهام شاهين.

المعرض من تنظيم جمعية طريق الحرير والاندلس الذي ترأسه هند جودار منذ 15 عاما ،والذي جالت به عواصم عالمية بين دبي ولندن وباريس وموسكو وعواصم أخرى لأجل التعريف بالموضة الشرقية.



وتابع جمهور واسع من عشاق الموضة والاصالة تشكيلة من التصاميم التي عبرت عن روح الامل والتفاؤل بعد جائحة كورونا، وحضر القفطان المغربي بمختلف أشكاله مع المصممات المغربيات وفاء الادريسي وفدوى الجامعي ونزهة العطاوي وسلمى الأزرق.وكلها تصاميم تصب في اتجاه إرضاء كل الاذواق مع لمسة اصيلة من تراث الاناقة المغربية.من جهة أخرى افسح العرض مجالا لمصممين شباب يبدعون في الأزياء الجاهزة من خلال ثلاث علامات :كنوز ولولو بن وميريفي ،وهي علامات تستوحي من الصنعة التقليدية المغربية مع لمسات عصرية في التصميم .وكان الحدث أيضا فرصة لتكريم الراحل محمد الصغير الملقب باستاذ تصفيف الشعر في القاهرة والذي توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا.احييت حفل العرض كزينة عويطة بحضور ألمع نجوم الفن والمجتمع المغربي.

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