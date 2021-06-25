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للرجل .. أفكار تنسيق البليزر الأبيض مع مختلف الإطلالات

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 04:34 مساءً - لاقت موضة البليزر الأبيض رواجاً كبيراً في عالم الموضة والأزياء خاصة هذا العام، ويُفضل معظم الرجال اعتماد البليزر الأبيض في مختلف الإطلالات؛ فهو مناسب لجميع المناسبات، سواء الكاجوال أو الرسمية؛ لتمنحك مظهراً أنيقاً وجذاباً.

وفي هذا الألبوم جمعت لك «الخليج 365. نت» موديلات البليزر الأبيض وكيفية تنسيقه مع مختلف الإطلالات اليومية.

 

للرجل.. أفكار تنسيق البليزر الأبيض مع مختلف الإطلالات 

 

 

تنسيق بليزر أبيض مع شورت كاجوال 

Emanuel Ungaro صورة ١ بليزر أبيض أنيق من
بليزر أبيض أنيق من Emanuel Ungaro 

إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال مناسبة لحفلة زفاف نهارية على الشاطئ، وفي الوقت نفسه رسمية وأنيقة؛ فلديك هذا التصميم من ماركة «Emanuel Ungaro»، لبليزر واسع بياقة عريضة صغيرة، وبأكمام واسعة وطويلة، مع أربعة أزرار للإغلاق باللون الأبيض، بينما جاءت جيوب البليزر أمامية وواسعة.

ونُسِّق مع هذا البليزر شورت من القماش باللون الرمادي الداكن وبجيوب أمامية كبيرة، بالإضافة إلى قميص مُلوَّن باللون الأخضر ومنقوش من الورود مختلفة الألوان.

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تنسيق بليزر أبيض مع سروال مُطبَّع 

Teddy Vonranson صورة ٢ بليزر أبيض من .jpg
بليزر أبيض من Teddy Vonranson 

قدمت ماركة «Teddy Vonranson» تصميمات عديدة للرجال؛ لذا فقد اخترنا لك هذا البليزر الطويل المُصمَّم من ياقة عريضة مع اثنين من أزرار للإغلاق، مع الأكمام المفتوحة، وجاء البليزر مزُيَّناً بزهرة كبيرة بيضاء على الياقة لتمنحه إطلالة رومانسية.

ونُسِّق مع هذا البليزر سروال مُطبَّع بالأزهار باللونين الأزرق والفضي، وقميص مقلَّم باللونين الأسود والأبيض، وحزام من الجلد باللون الأسود، مع حذاء طويل باللون البُني؛ ما يجعل إطلالتك جذابة.

 

تنسيق بليزر أبيض مع سروال جينز 

Eleventy صورة ٣ بليزر أبيض مميز من .jpg
بليزر أبيض مميز من Eleventy

لإطلالة شبابية وعصرية بالبليزر الأبيض، وللمشاوير المسائية أو الحفلات الشبابية؛ أعجبنا هذا التصميم المميز من ماركة «Eleventy»، لبليزر طويل مُصمَّم من ياقة عريضة وجيب أمامي عريض بغطاء، وجيب كبير على جانبي الخصر، و٦ أزرار للإغلاق مطلية بالمعدن الأصفر.

ونُسِّق مع هذا البليزر سروال جينز باللون الأزرق الفاتح، وقميص كروهات باللونين البـُني والأبيض؛ ما يمنحك مظهراً أنيقاً وجذاباً.

 

تنسيق بليزر أبيض مع سروال أبيض 

Brunello Cucinelli صورة ٤ بليزر أبيض من .jpg
بليزر أبيض من Brunello Cucinelli

إذا كنت تبحث عن بدلة رسمية تناسبك للاجتماعات العملية أو للذهاب بها للعمل؛ فيمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ماركة «Brunello Cucinelli»، لبليزر طويل مُصمَّم من ياقة عريضة وثلاثة جيوب أمامية بأغطية، وأزرار للإغلاق باللون البُني.

ونُسِّق مع هذا البليزر بنطلون أبيض بتصميم كلاسيكي واسع، وتيشرت مقلَّم باللون الأبيض وخطوط حمراء، مع ياقة سوداء؛ ليضفي رونقاً عصرياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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