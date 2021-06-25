الامارات | أميركا تجيز عقاراً لعلاج «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تجيز عقاراً لعلاج «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أمس الخميس الاستخدام الطارئ لعقار أكتيمرا لعلاج مرضي كوفيد-19 البالغين والأطفال في المستشفيات. وتم إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة جينينتيك وهي وحدة تابعة لشركة روش القابضة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات، ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وأضافت «جينينتيك» في بيان مستقل إن «ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج أربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار أكتيمرا لعلاج كوفيد-19 في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات».

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات.

وأضافت أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

وأجازت إدارة الغذاء والدواء العام الماضي استخدام عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جلياد ساينسز لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19 بالمستشفيات.

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