الامارات | خال توأمين تعرضا للدهس في السعودية يروي تفاصيل مؤلمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خال توأمين تعرضا للدهس في السعودية يروي تفاصيل مؤلمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت حادثة دهس توأمين في أحد متنزهات السعودية حالة من الحزن والتعاطف في ارجاء المملكة. وتسبب الحادثة بوفاة الطفل فيصل، فيما تعاني شقيقته حور، من كسور بالحوض وهي لاتزال في وضع خطر.

وروى خال الطفلين فيصل وحور، عبد الله يحيى آل لعجم، لقناة "العربية" تفاصيل محزنة بعد حادثة الدهس مشيرا أن شقيقته أنجبت التوأمين بعد 14 عامًا من الانتظار، وأن قائد المركبة رجل كبير في السن، وقام بنقل الطفلين إلى المستشفى إلا أن فيصل توفي في الطريق.

وأشار خال التوأمين أن الأسرة خرجت يوم الحادث إلى متنزه الملك فهد بنجران، وترك الأب طفليه مع الأسرة والأقارب، لشراء العشاء لهم، وبعدها قام الطفلان باللعب بالسكوتر، ثم دخلا في طريق مظلم، في الوقت نفسه كان قائد مركبة يسير في الطريق، ولم يرَ الطفلين بسبب الظلام.

وأضاف خال الطفلين: قائد المركبة قام بنقل الطفلين إلى المستشفى لإسعافهما، وتبيَّن أن فيصل توفي بعد الحادث مباشرة، بينما ترقد شقيقته في العناية المركزة في حالة حرجة.

وقال والد الطفلين، سفر آل لعجم، إنه راضٍ بقضاء الله وقدره وأنه قام بالتنازل عن قائد المركبة لوجه الله تعالى.

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