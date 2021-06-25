الامارات | دنيا سمير غانم: هذه هي وصية والدي

شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: هذه هي وصية والدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال فيديو مسجل في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه.

وقدمت دنيا سمير غانم الشكر لكل من ساندها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، التي ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وكشفت دنيا سمير غانم عن وصية والدها التي أوصاها بها وهي "الحفاظ على نعمة حب الناس"، وقدمت شكرا خاصا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.

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