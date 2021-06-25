الامارات | وزارة الحج تعلن أسماء المرشحين لأداء الفريضة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج تعلن أسماء المرشحين لأداء الفريضة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعلن وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، بعد أن أغلقت مساء الأربعاء باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني.

وكان المسار الإلكتروني قد استقبل أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين بدءاً من فتح التسجيل حتى الساعة 10 من مساء أمس.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، بلغت نسبة المسجلين من الذكور 59% فيما بلغت نسبة الإناث 41%، واحتلت الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً الأكثر من ناحية التسجيل، بنسبة وصلت 38%، والأقل هي الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً بواقع 2%.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، (أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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