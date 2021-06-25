ممارسة الرياضة 150 دقيقة أسبوعيا تقلل من خطر الإصابة بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حقيقة معترف بها عالميًا أن ممارسة الرياضة بانتظام والنشاط البدني أمران حاسمان لعيش حياة طويلة وصحية، فبغض النظر عن عمرك أو جنسك أو مستوى نشاطك البدني يمكن أن تساعد التمارين أي شخص على التحسن ومكافحة العديد من الأمراض بما في ذلك فيروس كورونا، خاصة وأن ورقة بحثية نُشرت في Harvard Health وجدت ارتباطًا بين عدم النشاط البدني وارتفاع مخاطر حدوث نتائج خطيرة لـ Covid-19. بحسب موقع thehealthsite.

منذ ظهور SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لكورونا، أكد الخبراء على تعزيز مناعتك للوقاية من فيروس كورونا، ووفقًا للدراسة التي أجرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن التمارين الرياضية تحافظ على رشاقة الجسم، وليونة العضلات، وتقوية الأعضاء وتساهم في الوقاية من الأمراض.

-تمرن أكثر من 150 دقيقة في الأسبوع لتقليل مخاطر Covid-19

راجع الباحثون بيانات مجهولة المصدر لأكثر من 48000 شخص فوق سن 18 عامًا أصيبوا بفيروس كورونا بين يناير وأكتوبر ، ووجد أن النشاط الروتيني قد يساعد في حماية الأشخاص الذين يصابون بـ Covid-19 ، من الإصابة بمرض شديد، واستشهدت الورقة أيضًا بدراسة Exercise Vital Sign ، والتي شملت أكثر من 48000 شخص مصاب بفيروس COVID-19 في الولايات المتحدة.

طرحت Kaiser Permanente، وهي مؤسسة رعاية صحية ضخمة في كاليفورنيا، على جميع مرضاها سؤالين بسيطين يتعلقان بنشاطهم البدني بشكل منتظم، وهما عدد الأيام في الأسبوع التي تمارس فيها تمارين رياضية معتدلة إلى شديدة في المتوسط؟ تتراوح خيارات الاستجابة من 0 إلى 7 أيام.

والآخر كم دقيقة تقضي في المتوسط في التمرين على هذا المستوى؟ 0 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 90 ، 120 ، 150 دقيقة أو أكثر هي الخيارات.

قام الباحثون أيضًا بتقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات، بناءً على مستويات التمرين الأسبوعية، أولاً، أولئك الذين يمارسون أكثر من 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع، وثانيًا أولئك الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا من 0 إلى 10 دقائق في الأسبوع، وثالثًا، أولئك الذين يمارسون كميات متفاوتة من النشاط البدني كل أسبوع، تتراوح من 11 إلى 149 دقيقة، وكان العمر والجنس والعرق ونمط الحياة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى من بين العوامل الأخرى التي تم أخذها في الاعتبار.

ارتبط قلة النشاط البدني بزيادة الوزن والسكري وأمراض القلب، وتم ربط Covid-19 أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة لدى الأشخاص المصابين بالعديد من الأمراض.

-انخفاض النشاط البدني المرتبط بمضاعفات صحية

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا مستقرين أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 في المستشفى، والقبول في وحدة العناية المركزة، والوفاة من الأشخاص الذين مارسوا الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.