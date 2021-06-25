هل يمكن أن يؤدي التعرق في الصيف إلى فقدان الدهون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالتزامن مع الصيف لا مفر من الحر والتعرق الغزير، لكن هل يمكن أن يؤدي التعرق في الصيف إلى خسارة الوزن؟

هل يساعدنا التعرق في الصيف حقًا على فقدان الدهون العنيدة في أجسامنا؟.. إليك الحقيقة وفقا لموقع timesofindia.

هل عرق الصيف مفيد للصحة؟

سواء في الصيف أو خلال الشتاء، من وجهة نظر فسيولوجية، فإن التعرق مفيد تمامًا للصحة، جسمنا مجهز بحوالي 2-4 مليون غدة عرقية مدفونة في الطبقات السفلية من الجلد، تفرز هذه الغدد العرقية باستمرار على سطح الجلد ومع ذلك، فإن التعرق هو آلية الجسم ليبرد، هذا يعني أنه عند التعرق سواء بسبب الطقس أو أثناء جلسة التمرين، يحتاج جسمك إلى البرودة والعودة إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية، سوف يسخن جسمنا إذا لم نتعرق.

هل يمكن أن يساعدك التعرق على تقليل الدهون الزائدة؟

يوصي العديد من خبراء اللياقة البدنية ومدربي الصالة الرياضية بالتدريب الجاد والتعرق في هذه العملية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تحرق الدهون أثناء التعرق، أثناء التمرين أو عندما تتعرق بشكل عام بسبب الحرارة، فإن الأمر يتعلق فقط بجسمك يحرق السعرات الحرارية، في هذه العملية، ستستخدم الطاقة من الدهون المخزنة في جسمك، ومع ذلك، عندما تتناول وجبتك التالية، سيتراكم في جسمك الدهون مرة أخرى.

بينما يساعد التعرق بالتأكيد في عملية إنقاص الوزن، فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد التعرق لفقدان الدهون الزائدة في جسمك، يلعب نظامك الغذائي ونوع التمرين الذي تمارسه دورًا حيويًا في تحديد كمية الدهون التي تفقدها من جسمك.

كيف يمكنك حرق الدهون بدلا من ذلك؟

من خلال النظام الغذائي الصحيح وروتين اللياقة البدنية وعادات نمط الحياة، يمكنك حرق الكثير من السعرات الحرارية والدهون وتثبيت نظام إنقاص الوزن.

استثمر وقتك وجهدك في تدريب القوة لأنه سيساعدك على إنقاص الوزن واكتساب العضلات في نفس الوقت، بمرور الوقت، ستلاحظ خسارة كبيرة في الدهون من الجسم أيضًا.

إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين سيبقيك نشيطًا لفترة أطول من الوقت، إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لبناء وتقوية العضلات إلى جانب فقدان الدهون.

اشرب الكثير من الماء لأنه سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول وسيحافظ على السعرات الحرارية الزائدة.

لا تتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون في هذه العملية لأن صحتك قد تنهار، بدلًا من ذلك، انتقل إلى الدهون الصحية المليئة بالعناصر الغذائية.