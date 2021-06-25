احذري.. 6 أشياء لا تفعليها أبدا مع خطيبك أو زوجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

كل امرأة تريد أن تكوّن علاقة سعيدة مع شريك حياتها، ولكن يذهب البعض إلى حد التضحية بسعادتهن باسم الحب، ولكن هذا أمر خاطئ.

في هذا التقرير نعرض لكم 6 أشياء لا يجب أن تفعلها المرأة مع خطيبها حتى لا يمل منها، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- محاولة حل جميع مشاكله:

حتى لو كان شريك حياتك يعاني من بعض المشاكل المالية أو في العمل، يجب ألا تحاولين أبدًا إنقاذه من كل مشاكله.

لأنه سينتهي بك الأمر إلى العيش مع شريك غير حاسم وعاجز يخشى تحمل مسؤولية مستقبله، تذكري دائمًا أنك امرأة، ولست عاملاً قادرًا على التعامل مع كل شيء.

2- تقديم هدايا باهظة الثمن طوال الوقت:

من الأفضل تقديم هدايا متساوية في القيمة لبعضكما البعض، إن تقديم هدايا باهظة الثمن لمن تحب، خاصةً عندما لا يسمح لنفسه برد الجميل، يمكن أن يجعله يشعر بالحرج والسوء تجاه نفسه، علاوة على ذلك، إذا كنت تتعاملين مع رجل عديم الضمير، يمكنه فقط استخدام حبك للحصول على ما يريد.

3- كن كتفا حتى يبكي عليه:

على عكس النساء، لا يقع الرجال في حب الفتيات اللاتي يشعرن بالأسف تجاههن، تذكري أن مجرد وجودك دائمًا من أجله عاطفياً وروحياً لا يعني أن علاقتك عميقة ومرضية.

المرأة الحكيمة تدعم زوجها وتلهمه لتحقيق إنجازات جديدة، وهذا حقًا أحد أسرار العلاقة السعيدة الناجحة.

4- محاولة الظهور أنك أذكى منه:

حتى لو كنت محقة بنسبة 100٪، فلا يوجد شيء أكثر استفزازًا من عبارة "ماذا قلت لك" بقولك هذا، فإنك بهذه الطريقة تُظهرين له أنك أذكى منه.

يحتاج كل رجل إلى الشعور بأهميته، لن يساعدك تأكيد هيمنتك عليه على بناء علاقة متناغمة بينكم فكوني حذرا في تصرفاتك.

5- التخلي عن حياتك الشخصية ومهنتك:

فقط لأن المرأة وجدت حب حياتها لا يعني أنها مضطرة للتخلي عن أصدقائها وحياتها المهنية، لسوء الحظ، إذا قمت بالتضحية بملذاتك الشخصية من أجل رعاية أسرتك، فقد يفقد حبيبك اهتمامه بعلاقتك يومًا ما، كلما كانت حياتك أكثر تنوعًا خارج عائلتك، زاد تقدير زوجك لك.

6- تغيير مظهرك:

من الطبيعي تمامًا أن تريد المرأة أن تبدو جميلة للرجل الذي تحبه، ولكن إذا ضغط عليك رجلك لتغيير مظهرك بشكل جذري، فأنت لست بحاجة إليه، لأنه إذا كان يحبك لن يكون في حاجة إلى أن يطلب منك تغيير شكلك.

في الوقت نفسه، إذا سألك حبيبك عن شيء يمكنك الموافقة عليه بسهولة، فلا تكن عنيدة، لن يتسبب ذلك في أي ضرر لعلاقتك، بل على العكس، سيعزز اتصالك العاطفي معه.