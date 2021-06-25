طبيب يوضح: الجبن نباتي الدهن يسبب أضرارا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الجبن من أكثر أنواع الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، لكن من الضروري قراءة المكونات المدونة على العلبة قبل شرائها، والتأكد من أنه يحتوي على عناصر طبيعية آمنة على صحة أفراد الأسرة، وليس دهون مهدرجة.

وهناك نوع من الجبن مدون عليها عبارة "نباتي الدهن"، ولكن هل تساءلت في يوما ما، هل هذا الجبن ضار بالصحة أم لا؟

يقول الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، إنه معظم مصنعي الجبن نباتي الدهن يستخدم زيت النخيل إضافة إلى الجبن، لكن مع المعاملات الصناعية، يتم تحويل جزء منه إلى الدهون المتحولة، لذا يجب الحذر من أنواع الجبن النباتي التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي يكون مدون على العبوة "دهون مهدرجة جزئيا".

وتابع استشاري التغذية، أنه يمكن يسبب هذا الجبن الذي يحتوي على الدهون المتحولة بعض الأضرار الصحية، فيما يلي:

- الإصابة بالأورام السرطانية.

- ضعف قدرة الجهاز المناعي للجسم.

- التأثير بالسلب على الذاكرة أو التحصيل الذهني.

- تساعد بشكل كبير على زيادة نسبة الشقوق الحرة في الجسم، ما قد يعزز انتشار الأورام.

ونصح في نهاية حديثه، بضروري تناول الجبن الطبيعي الذي يتم تصنيعه من الحليب الطبيعي من بدون إضافات، بالإضافة إلى التقليل من استهلاك الأجبان المصنعة بشكل عام، والغنية بالدهون المتحولة.

وتابع "حماد" أنه إذ كان الجبن النباتي يحتوي على دهون نباتية، ومن أماكن موثوق بها، يمكن تناوله ويصبح أمانا على أفراد الأسرة.